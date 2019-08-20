Alman IŞİD Militanlarının Çocukları Almanya'ya Geri Getiriliyor

Terör örgütü IŞİD'e katılan, ardından Suriye'de teslim olan veya esir alınan Alman vatandaşlarının durumu ve Almanya’ya dönme süreçleri uzun süredir tartışma yaratıyor.

Federal hükümet, terör eylemlerine katılmış Alman vatandaşı IŞİD’lilerin geri dönmesine mesafeli yaklaşırken, IŞİD kamplarına katılanların çocuklarını ülkeye getirme konusunda ise harekete geçti.

Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Çocukları anne ve babalarının yaptıklarından sorumlu tutamayız" diyerek konuya açıklık getirdi.

Çok sayıda Alman vatandaşı IŞİD’liyi elinde bulunduran Suriye Demokratik Güçleri'nin Pazartesi günü yaptığı bir açıklamayı doğrulayan bir dışişleri bakanlığı sözcüsü, üç yetim çocuğun ve altı aylık bir bebeğin Almanya’ya dönmeleri amacıyla Erbil’deki Alman Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildiğini doğruladı.

Daha önce, geçen nisan ayında IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle Irak'ta tutuklu bulunan bir Alman kadın ve üç çocuğu Irak'tan Almanya'ya dönüş yapmıştı.

Geçen Temmuz ayında ise Berlin İdari Mahkemesi, bir IŞİD üyesiyle evlenen ve Suriye’de bir kampta bulunan ve geri gelebilmek için Alman yetkililere başvuran Alman vatandaşı kadının, üç çocuğuyla birlikte Almanya'ya geri getirilmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme, kararında, çocukların Suriye’de kalmaları durumunda "ciddi, sebepsiz ve kaçınılmaz şekilde dezavantajlı duruma düşeceklerini" belirtti ve Alman hükümetinin benzer durumda bulunan çocuklara sahip çıkmasını talep etti.