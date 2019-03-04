Alman IŞİD Üyelerinin Vatandaşlıktan Çıkarılmasında Uzlaşma

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine, “Suriye’de tutuklu IŞİD üyesi vatandaşlarınızı geri alın, yoksa biz serbest bırakırız” açıklamasıyla başlayan tartışmalar sonrasında, Alman hükümeti IŞİD’li Almanların vatandaşlıklarını bazı koşullarda iptal etme kararı aldı.

Geçen günlerde Almanya’da hararetli bir şekilde tartışılan konuyu çözüme ulaştırmak için bir araya gelen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Katarina Barley ve Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bir plan üzerinde uzlaşmaya vardı. Plana göre, yabancı ülkelerde terörist olarak çatışmalara katılan ve çifte vatandaşlığı olanların Alman vatandaşlıklarının iptali yakında mümkün olabilecek.

Plan üç koşul ön görüyor. İlk koşul, söz konusu kişilerin çifte vatandaş olmaları. Alman anayasasına göre, sadece Alman vatandaşı olanlar terör eylemlerine katılsalar bile, vatandaşlıktan çıkarılamıyor. İkinci koşul, reşit yani 18 yaşın üzerinde olmaları. Plana göre gerekli üçüncü koşul, tutuklu olmamak. Hali hazırda tutuklu olan Alman vatandaşı IŞİD militanlarının söz konusu uygulamaya dahil edilmeyeceği belirtiliyor. Buna karşılık öneri yasalaştığı andan itibaren, IŞİD saflarında bulunan veya başka terör örgütlerine üye olup, çatışmalara katılanların Alman vatandaşlıkları düşecek.