Alman İslam Konferansı’nda Müslüman Çatı Örgütleri Eleştirildi

Almanya’da yaşayan Müslümanlar’la devlet temsilcileri arasında diyaloğu teşvik amacıyla düzenlenen Alman İslam Konferansı'nın dördüncüsü Berlin'de başladı. 2006 yılında Başbakan Angela Merkel’in önerisi ve dönemin İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble’nin himayesinde ilk kez toplanan konferans, 12 yıllık tarihinde ilk kez iki gün sürüyor.
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in davetiyle yapılan toplantıya Müslüman çatı örgütlerinin temsilcilerinin yanısıra, örgütlü olmayan Müslümanları temsilen bireylerle birlikte toplam 240 kişi katıldı.
Zirvenin açılışında konuşan Horst Seehofer, "Müslümanlar Almanya’ya aittir. Almanlar gibi, ülkenin tüm haklarına ve yükümlülüklerine sahiplerdir" dedi.
İslam Konferansı’nın devlet ve Müslümanlar arasında olduğu kadar, Müslümanlar’ın kendi arasında da diyaloğa olanak sağlamasını umduğunu belirten Seehofer, "dürüstçe, açık, karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde diyalog" çağrısı yaptı.
Müslümanlar’ın anti-semitizme karşı tavır almasını beklediğini ve İslam’ın Almanya’nın değerlerini ve Almanlar’ın yaşam tarzını kabullenen bir şekil almasını arzuladığını açıklayan Bakan, "İslam ancak o zaman Almanya’ya ait, Almanya’nın İslamı ve Almanya için İslam olur" şeklinde konuştu. Seehofer, göreve geldikten kısa bir süre sonra, İslam'ın değil Müslümanlar’ın Almanya'ya ait olduğunu söylemiş ve tepkileri üzerine çekmişti.
2 bin 400 caminin bağlı bulunduğu Müslüman çatı örgütlerinin işlevi ve Almanya'da imam yetiştirilmesi gibi konuların yanısıra, "Alman İslamı" tartışmaya açılan gündem maddelerinden. Katılımcılardan, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, "Alman İslamı kavramına karşı olmadığını, ancak dinlerin millileştirilmesini arzulamadığını" söyledi.
Seehofer’in "Müslüman örgütler arasında temsil sorunu var" şeklindeki sözünü eleştiren Mazyek, İslami çatı örgütlerinin resmen dini cemaat olarak tanınmadığını hatırlattı.
"Almanya’da cami cemaati olmak isteyenler, Ankara’nın bir parçası olmayı sürdüremezler"
Federal hükümetin Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) atıfta bulunarak, "Almanya’da cami cemaati olmak isteyenler Ankara’nın bir parçası olmayı sürdüremezler" dedi ve ülkedeki Müslüman örgütlerin yeni bir yapılanmaya gitmesini önerdi.
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Hükümet Uyum Sorumlusu olan Serap Güler de, Alman İslam Konferansı'nda yer alan Müslüman çatı örgütlerinin başka ülkelerden idare edildiğini ve bu koşullar altında "Alman İslamı" oluşamayacağını öne sürdü. Hristiyan Demokrat CDU’lu siyasetçi, "DİTİB gibi bir örgütün başkanını, Türk Cumhurbaşkanı’nın belirlemesi benim için bir problem oluşturuyor" şeklinde konuştu.
Konferansa "Seküler Müslüman" olarak davet edildiğini açıklayan İslam bilimci Hamed Abdal-Samad, Müslüman çatı örgütlerini sert sözlerle eleştirdi. Alman İslam Konferansı'nın 12 yıl önce Müslümanlar’ın topluma uyumunu hızlandırma amacıyla kurulduğunu savunan Abdal-Samad, çatı örgütlerinin etnik bazda çalışan derneklerden oluştuğunu ve "topluma kapalı, muhafazakâr İslam’ı temsil ettiklerini, açılım isteyenlerin ise dışlandığını iddia ederek, buna örnek olarak DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Yönetim Kurulu’nun istifasını gösterdi.
Kurul, Alman İslam Konferansı öncesinde, Bremen Konsolosluğu Din Hizmetleri Ateşeliği'nin ve Köln'deki DİTİB merkezinin artan
müdahalelerini gerekçe göstererek istifa etmişti. Abdal-Samad, geçen hafta kurulan ve muhafazakâr dini dernekleri eleştiren "Seküler İslam Girişimi” adlı oluşumun üyeleri arasında.
Konferansın yarınki ikinci gününde, Almanya’da görev yapan imamların, Alman fakültelerinde ilahiyat eğitimi alması ve çatı örgütlerinin finansmanı gibi konuların ele alınması bekleniyor. İçişleri Bakanı Seehofer, toplantı öncesinde camilere imamların eğitimi konusunda mali destek verilebileceğini söylemişti.
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