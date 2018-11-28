Alman İslam Konferansı’nda Müslüman Çatı Örgütleri Eleştirildi

Almanya’da yaşayan Müslümanlar’la devlet temsilcileri arasında diyaloğu teşvik amacıyla düzenlenen Alman İslam Konferansı'nın dördüncüsü Berlin'de başladı. 2006 yılında Başbakan Angela Merkel’in önerisi ve dönemin İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble’nin himayesinde ilk kez toplanan konferans, 12 yıllık tarihinde ilk kez iki gün sürüyor.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in davetiyle yapılan toplantıya Müslüman çatı örgütlerinin temsilcilerinin yanısıra, örgütlü olmayan Müslümanları temsilen bireylerle birlikte toplam 240 kişi katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Horst Seehofer, "Müslümanlar Almanya’ya aittir. Almanlar gibi, ülkenin tüm haklarına ve yükümlülüklerine sahiplerdir" dedi.

İslam Konferansı’nın devlet ve Müslümanlar arasında olduğu kadar, Müslümanlar’ın kendi arasında da diyaloğa olanak sağlamasını umduğunu belirten Seehofer, "dürüstçe, açık, karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde diyalog" çağrısı yaptı.

Müslümanlar’ın anti-semitizme karşı tavır almasını beklediğini ve İslam’ın Almanya’nın değerlerini ve Almanlar’ın yaşam tarzını kabullenen bir şekil almasını arzuladığını açıklayan Bakan, "İslam ancak o zaman Almanya’ya ait, Almanya’nın İslamı ve Almanya için İslam olur" şeklinde konuştu. Seehofer, göreve geldikten kısa bir süre sonra, İslam'ın değil Müslümanlar’ın Almanya'ya ait olduğunu söylemiş ve tepkileri üzerine çekmişti.