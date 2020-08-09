Alman istihbarat şefinden antisemitizm uyarısı

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, devletin bu tehlikeye karşı geriye bir adım bile atmaması gerektiğini vurguladı.Almanya'nın iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, ülkede antisemitizmin "önemli oranda arttığını" ifade etti. Süddeutsche Zeitung'un haftasonu baskısına röportaj veren Haldenwang, "Yahudi vatandaşlarımız bana, hangi noktada artık Almanya'yı terk etmeleri gerektiğini soruyorsa, sadece bu durumda olmaları bile ülkede vaziyetin berbat olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı. Yahudi düşmanlığının gizli biçimde toplumda hep var olduğunu dile getiren Haldenwang, bu olgunun bir süredir güçlendiğini vurguladı.

Yeni nesil sağcı oluşumlardaki Yahudi düşmanlığının, eski aşırı sağcı gruplara göre daha muğlak olduğunu belirten Thomas Haldenwang, bu durumun kendini koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere karşı yapılan protesto gösterilerinde de ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu eylemlerde, "Amerika'nın doğu kıyılarının çıkarları doğrultusunda bir küresel komplodan" söz edildiğini dile getiren Haldenwang, böylece eski antisemitik komplo mitlerinin örtülü bir mesaj biçiminde aktarıldığını ve bunun eskiden dile getirilen açık Yahudi düşmanı söylemlerden daha az tehlikeli olmadığını bildirdi. "Aksine, bu mesajların toplumun daha geniş kesinlerine ulaşma riski artıyor. Nefret toplum içinde dile getirilebilir oluyor" diyen BfV Başkanı, "söylenebilecek ifadelerin sınırlarında, antisemitlerin lehine bir kayma yaşıyoruz" ifadesini kullandı.