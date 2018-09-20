Alman istihbaratı DİTİB’i izlemeyi gündemine aldı

Yapılacak inceleme sonunda DİTİB’in izlenip izlenmeyeceğine karar verilecek.Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) ile Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) tarafından yayınlanan bir habere göre Alman iç istihbarat servisi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni (DİTİB) izlemeyi gündemine aldı.

Haber, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın eyalet yönetimlerine gönderdiği ve DİTİB hakkında bilgiler içeren, gizli olarak sınıflandırılmış bir dosyaya dayandırıldı. Eyalet yönetimlerinden Ekim ayı ortasına kadar DİTİB ile ilgili ellerindeki materyalleri paylaşmaları ve görüş bildirmeleri isteniyor.

Haberde DİTİB'in resmi olarak "şüpheli durum” ya da "izleme nesnesi” olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağına dair istihbarat servisi içerisinde bir tartışma yapılmasının beklendiği ifade edildi. İncelemenin sonucunda nasıl bir karar verileceği henüz bilinmiyor. Haberde bazı eyalet yönetimlerinin DİTİB'in izlenmesi konusunda çekince sahibi olduğu belirtildi.

"Anayasaya düşman, milliyetçi ve dinci faaliyetler"