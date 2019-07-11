Almanya'nın iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı, yıllardır sürdürdüğü inceleme sonrası Fransa'da doğan ve Almanya'da da son yıllarda yayılmaya başlayan Kimlikçiler Hareketi'nin izlenmesi gerektiğine karar verdi. Alman iç istihbaratı, bu karar sonrası Kimlikçiler Hareketi'ni istihbarat toplama araçları takip etmeye başlayabilecek ve bilgi akışı için de muhbir görevlendirebilecek.

Kimlikçiler Hareketi ne demek?

Kararla ilgili gazetecilere Perşembe günü bir açıklama yapan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, sadece şiddet eğilimli aşırıların değil, aynı zamanda sözlü risk yaratanların da dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Kimlikçiler Hareketi'nin pozisyonu ile ilgili de bilgi veren Haldenwang, bu oluşumun üyelerinin "kökeni Avrupalı olmayan kişilerin demokratik katılımına karşı olduklarına ve bu kişileri insanlık onurunu yaralayarak dışladıklarına" dikkat çekti.

Kimlikçiler Hareketi'nin aynı etnik kökene sahip olmayan kişileri ortak kültürün bir parçası olarak görmediğini belirten Haldenwang, bu anlayışın Alman Anayasası ile bağdaşmadığını vurguladı. Tahminlere göre Almanya'da şu anda bu oluşumun yaklaşık 600 üyesi bulunuyor. Fransa kökenli Kimlikçiler Hareketi'nin Almanya'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de uzantıları var.