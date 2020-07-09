Alman İstihbaratı: “Selefi Gruplara Katılımda Rekor Artış”

Almanya'da radikal İslamcı Selefilerin sayısındaki artış sürüyor. Almanya’nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Örgütü’nün (VS) geçen yılla ilgili raporunu açıklayan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, güvenlik birimlerinin "tehlikeli" olarak sınıflandırdığı radikal İslamcıların sayısının azaldığını, ancak radikal İslamcı Selefi gruplara katılanların sayısındaki artışın sürdüğünü belirtti. Federal Anayasayı Koruma Örgütü’nün raporundaki sayılara göre ülkedeki Selefiler'in sayısı 12 bin 150'yle tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

“Provokatif eylemlerden kaçınıyor kadınları örgütlüyorlar”

Teşkilatın verilerine göre 2019’de bu rakam 10 bin 300'dü. Selefilerin kamuoyuna çıkmaya başladığı 2011’de Aralık'ı ise Almanya'daki sayıları 4 bin olarak tahmin ediliyordu. İstihbarat yetkilileri, Selefilerin eskiye kıyasla provokatif eylemlerden kaçınıp, cami ya da bölgeler üstü organizasyonlarda propaganda yapmak yerine daha küçük çevrelerde toplandığını, buna paralel Selefi kadınların eskisine oranla daha fazla örgütlendiğini vurguluyor. Rapora göre, Selefi kadınların sayısı 2018’de bin 356, geçen yıl ise bin 580 olarak tespit edildi.