Alman İstihbaratına ‘Noel Pazarı’ Suçlaması

17 Aralık 2016’da Berlin’deki Noel Pazarı'na tırla girerek 12 kişiyi öldüren ve en az 50 kişiyi yaralayan Tunus asıllı Anis Amri’yle ilgili ortaya çıkan yeni belgeler ve iddialar, Almanya’da büyük yankı yarattı ve gözlerin Alman iç istihbaratına çevrilmesine neden oldu. Focus dergisinin ulaştığı gizli belgelere göre, Alman makamlar Amri’nin terör eylemi öncesinde son ana kadar ilişkide olduğu Tunus vatandaşı Bilal Ben Ammar’ı olayla bağlantısını örtbas etmek ve tutuklanmasını engellemek için, sınırdışı edip, Tunus’a gönderdi.

“Fas istihbaratı Alman yetkilileri uyardı”

Gizli belgelerde, Temmuz 2015’de İtalya üzerinden Almanya’ya giriş yapan ve radikal İslamcı çevrelere sızan Ben Ammar’ın Fas istihbaratının ajanı olduğu ve Amri’nin terör eylemi planladığını Faslı yetkililere haber verdiği öne sürülüyor. Bunun üzerine Fas istihbaratının Alman yetkilileri arayarak, Berlin’de bir saldırı olacağı yönünde uyardığı da belgelerde yer alıyor. İddialara göre, Ammar Fas istihbaratına ajan olarak çalışırken, aynı zamanda IŞİD terör örgütü üyesi olarak, Berlin’deki saldırıyı planlayan isimlerden biri. Ele geçen belgelerde, Ammar’ın saldırıdan dokuz ay önce eylemin yapıldığı alanda ve alana çıkan caddelerde fotoğraflar çektiği belirlenmiş. Berlin’deki Selefi çevrelerle ilişkisi olan Ammar’ın, en az üç kez Paris’e giderek, oradaki IŞİD yanlıları ile bir araya geldiği de istihbarat örgütleri tarafından saptanmış.