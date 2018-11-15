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Alman istihbaratına yeni başkan

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 20:35 | Son Güncelleme

Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Thomas Haldenwang getirildi

BERLİN (AA) - Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatının (BfV) yeni başkanı Thomas Haldenwang oldu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, düzenlenen basın toplantısında, Haldenwang'ın Bakanlar Kurulunun da onayı alınarak BfV başkanlığına getirildiğini söyledi.

Seehofer, teşkilatın haftalar süren tartışmaların ardından tekrar ana işlerine konsantre olacağını belirtti.

Haldenwang, aynı kurumda başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Eski BfV Başkanı Hans Georg Maassen, aşırı sağcılara olan yaklaşımı ve basına verdiği beyanatlar nedeniyle görevden alınmıştı.

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Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı

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