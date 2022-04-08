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“Alman İstihbaratında Rus Askerlerin Telsiz Konuşmaları Var”

08.04.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman Der Spiegel dergisi, Alman istihbaratının Buça kasabasında sivillerin öldürülmesine ilişkin Rus askerleri arasındaki telsiz konuşmalarını dinlediğini bildirdi. Dergide bugün yer alan habere göre, telsiz konuşmaları Buça’daki sivil ölümleriyle örtüşüyor

“Alman İstihbaratında Rus Askerlerin Telsiz Konuşmaları Var”

Alman Der Spiegel dergisi, Alman istihbaratının Buça kasabasında sivillerin öldürülmesine ilişkin Rus askerleri arasındaki telsiz konuşmalarını dinlediğini bildirdi. Alman istihbaratının elindeki bulguları parlamentoyla paylaştığı belirtildi.

Der Spiegel’in haberine göre telsiz konuşmaları Buça’daki sivil ölümleriyle örtüşüyor. Bir telsiz konuşmasında bir askerin bisikletli birisini vurmaktan söz ettiği belirtiliyor. Daha sonra bir bisikletin yanında duran cansız bir bedenin fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Alman hükümeti temsilcisi Spiegel dergisinin haberiyle ilgili yorum yapmayı reddetti.

Reuters'ın adını vermediği bir güvenlik kaynağına dayandırdığı bir haberinde Alman hükümetinin Rusya'nın Buça'da sivillerin öldürülmesinde rolü olduğuna ilişkin göstergelerin olduğunu bildirmişti.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Hebestreit Çarşamba günü yaptığı açıklamada uydu görüntüleri analizinin Buça'daki kurbanlara ait cansız bedenlerin 10 Mart'tan bu yana sokakta bulunduğunu gösterdiğini söyledi.

Alman yetkili, "Güvenilir deliller Rus silahlı kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin 7 Mart'tan 30 Mart'a kadar bölgede konuşlu olduğunu gösteriyor. Daha sonra infaz edilen savaş esirlerinin sorgularında da bunların rolü var. Bizim elimizdeki bulgular bu yönde" dedi.

Rus yetkililer Buça’da katliamın Rus askerleri çekildikten sonra yaşandığını ve sokaklardaki cansız bedenlerin sonradan yerleştirildiği iddiasında bulunmuştu.

New York Times’ın Buça’dan gelen uydu görüntülerine ilişkin yaptığı analizse cansız bedenlerin kasabanın Ruslar’ın kontrolunda olduğu günlerden beri orada olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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