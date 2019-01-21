HABER

Alman istihbaratının iki numarası Sinan Selen oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2019 19:39 | Son Güncelleme

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkan Yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen görevlendirildi.

Alman istihbaratının iki numarası Sinan Selen oldu!

Teşkilatın internet sitesine, BfV Başkanı Thomas Haldenweg'in yardımcılığını yapacak Sinan Selen'in özgeçmişi konularak bugün resmen görevine başladığı ifade edildi.

Almanya’da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin iç istihbarat biriminde iki numaraya yükselerek önemli bir pozisyona gelmiş oldu.

Selen'in İstanbul doğumlu ve Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belirtildi.

2000-2006 yılları arasında Federal Suç Dairesinde çeşitli görevlerde bulunan Selen, 2006'da İçişleri Bakanlığına geçerek terörle mücadele dairesinde yabancı terörizm ve yabancı aşırılıklar kısmında çalıştı.

2009-2012 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü Suç ile Mücadele Daire Başkan Vekili olan Selen, 2016'da özel sektöre geçerek turizm operatörü TUI'nın tüm dünyadaki güvenlik altyapısını kurdu.

Sinan Selen, tekrar istihbarat teşkilatına bu sefer Başkan Yardımcısı olarak döndü ve görevine bugün resmen başladı.

İÇİŞLERİ BAKANI BAŞARILAR DİLEDİ

İçişleri Bakanı Horst Seehofer de teşkilatın Köln'deki merkezini ziyaret ederek, yeni atanan yönetime başarılar diledi.

Teşkilatın önceki başkanı Hans Georg Maassen ağustos ayında Chemnitz kentinde mültecilerle çıkan olayların ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle hükümetin tepkisini çekmiş ve görevden alınmıştı. (AA)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
AB'den dört Rus'a Skripal yaptırımıAB'den dört Rus'a Skripal yaptırımı
Theresa May B Planını Açıklamaya HazırlanıyorTheresa May B Planını Açıklamaya Hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Sinan Selen istihbarat Thomas Haldenweg

En Çok Okunan Haberler

Celal Şengör'den tartışma yaratan organ bağışı açıklaması

Celal Şengör'den tartışma yaratan organ bağışı açıklaması

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

Genç kadın seyir halindeki araçtan yola atladı

Genç kadın seyir halindeki araçtan yola atladı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Trump olay yarattı! Erdoğan ile görüştükten sonra ilk iş...

Trump olay yarattı! Erdoğan ile görüştükten sonra ilk iş...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Trump'tan Türkiye ile ilgili flaş açıklama!

Trump'tan Türkiye ile ilgili flaş açıklama!

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya açıkladı! İki gemi alev aldı, mürettebatta Türkler de var

Rusya açıkladı! İki gemi alev aldı, mürettebatta Türkler de var

Dünya şokta! 126 askeri katlettiler

Dünya şokta! 126 askeri katlettiler

Bulgaristan’da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi

Bulgaristan’da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi

Sular ısınıyor: Bizi yok etmekle tehdit eden, sonucuna katlanır

Sular ısınıyor: Bizi yok etmekle tehdit eden, sonucuna katlanır

Ülkeyi sel götürdü! Tüm sokaklar göle döndü

Ülkeyi sel götürdü! Tüm sokaklar göle döndü

Suriye'de ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı!

ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.