HABER

Alman kadın Müslümanlığı seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:22 | Son Güncelleme

Evlilik hazırlıkları yaptığı kişinin memleketi olan Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kelimeişehadet getiren Alman Joann Luis Efselmann, Müslüman oldu

Almanya vatandaşı Joann Luis Efselmann, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kelimeişehadet getirerek Müslümanlığı seçti.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Yunus Emre Ataman (22) ile evlilik hazırlıkları yapan Efselmann (22), Müslüman olmak için Alaplı İlçe Müftülüğü'ne başvurdu.

Müftülükteki ihtida töreni, Müftü Aydın Bostancı'nın, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İslam hakkında bilgi vermesiyle başladı. Daha sonra kelimeişehadet getiren Joann Luis Efselmann, Müslüman olup "Zuhal" adını aldı.

Müftü Bostancı'nın ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim, temel İslam bilgileri kitabı ve başörtüsü armağan ettiği Efselmann, Müslüman akrabalarının bulunduğunu ve kendisinin de evlilik kararı sonrası Müslüman olmak istediğini söyledi.

Efselmann, evleneceği Ataman ile çocukluklarının beraber geçtiğini belirterek, "Aynı okullarda okuduk. Arkadaşlığımız aşka dönüştü ve evlenmeye karar verdik. Müslüman olmaya karar verdim. Müslüman olduğum için de çok mutluyum. İbadetlerimi de yerine getirmeye çalışacağım. Türkiye'yi seviyorum." dedi.

Ataman da Efselmann'ın uzun zamandır Müslüman olmak istediğini kendisine söylediğini aktararak, "Ben kendisine hiçbir telkinde bulunmadım. Kendi isteğiyle Müslüman olmaya karar verdi. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

PARTNER Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
Bakan Kasapoğlu: Türkiye insani yardımda dünyanın en cömert ülkesiBakan Kasapoğlu: Türkiye insani yardımda dünyanın en cömert ülkesi
(Özel) Küçük Zeynep eğer tedavi edilmezse 3 yıl içinde ölecek(Özel) Küçük Zeynep eğer tedavi edilmezse 3 yıl içinde ölecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alaplı Ereğli Müslüman olan yabancı Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.