Alman kadın Müslümanlığı seçti

Almanya vatandaşı Joann Luis Efselmann, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kelimeişehadet getirerek Müslümanlığı seçti.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Yunus Emre Ataman (22) ile evlilik hazırlıkları yapan Efselmann (22), Müslüman olmak için Alaplı İlçe Müftülüğü'ne başvurdu.

Müftülükteki ihtida töreni, Müftü Aydın Bostancı'nın, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İslam hakkında bilgi vermesiyle başladı. Daha sonra kelimeişehadet getiren Joann Luis Efselmann, Müslüman olup "Zuhal" adını aldı.

Müftü Bostancı'nın ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim, temel İslam bilgileri kitabı ve başörtüsü armağan ettiği Efselmann, Müslüman akrabalarının bulunduğunu ve kendisinin de evlilik kararı sonrası Müslüman olmak istediğini söyledi.

Efselmann, evleneceği Ataman ile çocukluklarının beraber geçtiğini belirterek, "Aynı okullarda okuduk. Arkadaşlığımız aşka dönüştü ve evlenmeye karar verdik. Müslüman olmaya karar verdim. Müslüman olduğum için de çok mutluyum. İbadetlerimi de yerine getirmeye çalışacağım. Türkiye'yi seviyorum." dedi.

Ataman da Efselmann'ın uzun zamandır Müslüman olmak istediğini kendisine söylediğini aktararak, "Ben kendisine hiçbir telkinde bulunmadım. Kendi isteğiyle Müslüman olmaya karar verdi. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

