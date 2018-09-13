Alman Katolik kilisesinde istismar skandalı

Alman Piskoposlar Konseyi'nin Katolik Kilisesi bünyesindeki istismarlara ilişkin raporu, kilise ve siyasetçiler tarafından endişe ile karşılandı. Alman medyasına yansıyan rapora göre, 1946 ile 2014 yılları arasında Katolik bin 670 din adamı 3 bin 677 genç ve çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Alman Katolikler Merkez Konseyi Başkanı Thomas Sternberg, kilise mensubu din adamlarının davranışının "kesinlikle affedilemez” olduğunu belirterek, olayları Almanya’nın “yakın tarihindeki karanlık bir gölge” olarak nitelendirdi.

Hannover Protestan Kilisesi Piskoposu Ralf Meister de istismar vakalarının nedenlerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Meister, istismarın önlenmesi için çalışmalar yapılmasının yanı sıra "Protestan ve Katolik kiliselerinin, kiliselerde istismarı kolaylaştıran sistematik nedenler olup olmadığını incelemeleri” gerektiğini vurguladı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti'den (FPD) siyasetçiler ise istismar olaylarının aydınlatılmasını istedi.

SPD meclis grubu Kilise ve Dini Cemaatler Sorumlusu Lars Castellucci, kiliselerdeki istismar vakalarına ilişkin bir tartışma başlatılmasını istedi. Castellucci, "Sadece öfkelenmenin ne mağdurlara faydası var ne de bu tür olayların üstesinden nasıl gelineceği ve engelleneceği konusunda bir konsept geliştirilmesine katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.