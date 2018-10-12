Alman koalisyon partilerinin oy oranında tarihi düşüş

Son ankete göre Almanlar hükümetin gözden düşmesinden Başbakan Merkel'i sorumlu tutuyor.Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokratik Birlik (CDU)partisi, Bavyera'da teşkilatlı kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinden hoşnutsuzluk giderek artıyor. Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin Infratest Dimap şirketine yaptırdığı son ankete göre CDU, CSU ve SPD'nin toplam oy oranı yüzde 41 ile son yirmi yılın en düşük seviyesine geriledi. Anket ayrıca SPD'nin oy oranının sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) de gerisine düştüğünü ortaya koydu.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu federal hükümetin icraatından memnun olmadığını ve bu durumdan öncelikle Başbakan Angela Merkel'i sorumlu tuttuğunu ifade etti. Bavyera ve Hessen eyaletlerinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde, bu eyaletlerin hükümetlerini oluşturan Hristiyan Birlik (CDU ve CSU) partilerinin oy kaybetmesi bekleniyor.

Anket sonuçlarına göre Hristiyan Birlik partilerinin oy oranı bir ay önceki ankete göre üç puan gerileyerek yüzde 26'ya indi. SPD de üç puan kaybederek yüzde 15'lik oy oranına inerken, Pazar günü seçim olsa yüzde 16'lık oy oranına ulaşacak olan AfD'nin gerisine düştü. Oy oranı üç puanlık artışla yüzde 17'ye çıkan Yeşiller ikinci sıraya yükseldi. Hür Demokrat Parti ve Sol Parti'nin oy oranı ise yüzde 10 ile eşit çıktı.