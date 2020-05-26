Alman komando birliklerinde aşırı sağ alarmı

KSK Komutanı, "Tarihimizin en zor döneminden geçiyoruz" dedi.Alman ordusuna bağlı Komando Özel Kuvvetleri'nin (KSK) Komutanı Markus Kreitmayr, KSK'daki aşırı sağcı eğilim ve yapılanmalara karşı sert uyarıda bulunarak "Orduyu terk edin, sizi orduda barındırmayacağız" mesajı verdi.

Saksonya eyaletinde bir KSK mensubuna ait bir silah deposunun ortaya çıkarılmasının "yeni bir alarm" anlamına geldiğini belirten Kreitmayr, "KSK'nın şu an tarihinin en zor döneminden geçtiğini söylemek abartılı olmaz" dedi.

KSK Komutanının askerlere ve milletvekillerine yönelik kaleme aldığı ve Alman Haber Ajansı'nın (dpa) ulaştığı yazıda Saksonya'da bulunan silah deposu "şoke edici bir zirve noktası" olarak nitelendirilirken aşırı görüşlerdeki askerlerin ordudan uzaklaştırılacağı vurgulanarak bu kişilerin KSK ve orduyu kendiliklerinden terk etmeleri istendi.

KSK komutanının 18 Mayıs tarihli yazısında aşırı sağcı ordu mensuplarının varlığının hala sürdüğüne atıfla, "(Bu durum) KSK'ya ve bir bütün olarak Alman ordusunun itibarına, ama aynı zamanda teker teker hepimize kişisel olarak çok büyük zarar vermiştir" ifadesi yer aldı.