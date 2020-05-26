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Alman komando birliklerinde aşırı sağ alarmı

26.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

Alman özel kuvvetlerine (KSK) bağlı bir askerin silah deposunun ortaya çıkarılmasının ardından aşırı sağ skandalı büyüyor.

Alman komando birliklerinde aşırı sağ alarmı

KSK Komutanı, "Tarihimizin en zor döneminden geçiyoruz" dedi.Alman ordusuna bağlı Komando Özel Kuvvetleri'nin (KSK) Komutanı Markus Kreitmayr, KSK'daki aşırı sağcı eğilim ve yapılanmalara karşı sert uyarıda bulunarak "Orduyu terk edin, sizi orduda barındırmayacağız" mesajı verdi.

Saksonya eyaletinde bir KSK mensubuna ait bir silah deposunun ortaya çıkarılmasının "yeni bir alarm" anlamına geldiğini belirten Kreitmayr, "KSK'nın şu an tarihinin en zor döneminden geçtiğini söylemek abartılı olmaz" dedi.

KSK Komutanının askerlere ve milletvekillerine yönelik kaleme aldığı ve Alman Haber Ajansı'nın (dpa) ulaştığı yazıda Saksonya'da bulunan silah deposu "şoke edici bir zirve noktası" olarak nitelendirilirken aşırı görüşlerdeki askerlerin ordudan uzaklaştırılacağı vurgulanarak bu kişilerin KSK ve orduyu kendiliklerinden terk etmeleri istendi.

KSK komutanının 18 Mayıs tarihli yazısında aşırı sağcı ordu mensuplarının varlığının hala sürdüğüne atıfla, "(Bu durum) KSK'ya ve bir bütün olarak Alman ordusunun itibarına, ama aynı zamanda teker teker hepimize kişisel olarak çok büyük zarar vermiştir" ifadesi yer aldı.

Saksonya'daki olay sonrasında çizgilerinin "sıfır tolerans" olacağını ilan eden KSK komutanı, orduda anayasaya bağlı yurtseverlere ihtiyaç olduğunu belirterek KSK'da değişimin anahtarının bu güçler olacağını söyledi.

Özel arazide silah deposu bulunmuştu

Alman askeri istihbaratının (MAD) girişimiyle 13 Mayıs'ta Saksonya'da bir köydeki özel arazide yapılan aramada silah deposu ele geçirilmiş, zanlı savaş silahları kontrol yasası, silah ve patlayıcı madde yasaları uyarınca tutuklanmıştı. Aramada plastik patlayıcı ve bir adet AK-47 tüfek bulunmuştu.

Askeri istihbaratın 45 yaşındaki kıdemli başçavuşu 2017'den beri takip ettiği açıklanmıştı. Spiegel dergisi, soruşturma kaynaklarına dayandırdığı haberde ele geçirilen cephane ve patlayıcının bir bölümünün Alman ordusu envanterine ait olduğunu bildirmişti.

Spiegel dergisi, polis baskınında tutuklanan askerin, aşırı sağ görüşlü başka askerlerle de bağlantısı olduğunu, 2017 Nisan ayında bir KSK komutanının veda partisinde kesik domuz kafalarını uzağa fırlatma oyunu oynandığını, parti sırasında aşırı sağcı rock müzik çalındığını ve anayasaya aykırı sembollerin kullanıldığını bildirmişti. Spiegel, bir görgü tanığına dayandırdığı haberde zanlının diğer KSK askerleriyle birlikte Hitler selamı vererek fotoğraf çektirdiğini de aktarmıştı. Zanlının bu parti sonrasında MAD tarafından takibe alındığı belirtiliyor.

Orduda art arda gelen aşırı sağ skandalların ardından Savunma Bakanlığında yeni önlemler alınmış, askeri istihbaratta da aşırı sağ vakaların özel takibi için yeni bir yapılanmaya gidilmişti. Askeri istihbaratınbu bağlamda şu an sadece KSK'da yaklaşık 20 vakayı incelediği belirtiliyor. Savunma Bakanlığı verilerine göre KSK'da aşırı sağ bağlantısı nedeniyle şimdiye kadar dört asker ordudan uzaklaştırıldı.

dpa/BK,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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