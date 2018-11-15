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Alman koruyucu ailedeki minik Savaş, uykuda öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 19:23 | Son Güncelleme

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ GÜNAY: TAKİPÇİSİYİZ AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Almanya'da koruyucu Alman aileye verilen 1,5 yaşındaki Savaş Taşkın'ın uykusunda ölmesiyle ilgili olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ GÜNAY: TAKİPÇİSİYİZ
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Almanya'da koruyucu Alman aileye verilen 1,5 yaşındaki Savaş Taşkın'ın uykusunda ölmesiyle ilgili olayı yakından takip ettiklerini söyledi. Günay, "Çok vahim bir olay, olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Minik yavrumuz için çok üzgünüz. Olayın takipçisiyiz ve Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz. Bu vahim olay insan haklarıyla nasıl bağdaştırılabilir? Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

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