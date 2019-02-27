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Alman kültürünü Bursa'ya Taşıdıbrezel ekmeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:49 | Son Güncelleme

ALMANYA'da katılmış olduğu gıda fuarında Alman Brezel ekmeğiyle karşılaşan fırın işletmecisi Gökhan Çakır, 'Benim tezgahımda neden olmasın' diyerek ekmeğin tarifini alıp üretimini yapmaya başladı.

Semih ŞAHİN BURSA, (DHA) ALMANYA'da katılmış olduğu gıda fuarında Alman Brezel ekmeğiyle karşılaşan fırın işletmecisi Gökhan Çakır, 'Benim tezgahımda neden olmasın' diyerek ekmeğin tarifini alıp üretimini yapmaya başladı. Sadece Pazar günleri sipariş üzerine üretim yaptıklarını belirten Çakır, Farklı bir tat olduğu için müşterilerimizin hoşuna gidiyor. Aranan bir mamül haline geldi dedi. 35 yıldır baba mesleği olan fırıncılıkla uğraşan Gökhan Çakır (49), tezgahtaki ekmek çeşitliliğini artırmak için çeşitli çalışmalara başladı. 20'ye yakın çeşitle ekmek tezgahını süsleyen Çakır, 2015 yılında Almanya'nın Münih kentinde bir gıda fuarına katıldı. Katılımcı firmaların birindeki Brezel ekmeği Çakır'ın ilgisini çekti. Malzemelerin tamamını Almanya'dan getirerek haftanın sadece Pazar günü kendi tezgahında Brezel ekmeği üretmeye başlayan Çakır, farklı bir tat olduğu için ekmeğin gün geçtikçe daha fazla ilgi görmeye başladığını kaydetti. Tezgahtaki ekmek çeşitliliğini gün geçtikçe artırma gayreti içerisinde olduğunu belirten Çakır, Babadan devraldığımız mesleğimizi bu zamanlara getirmeye çalıştık. Geçmiş zamanlarda olduğu gibi ekşi maya üzerine çalışıyoruz. 35 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Ağırlıklı olarak ekşi mayalı ekmeklerimiz bulunmaktadır. Köy ekmeği, siyez, kara buğday ekmeği, kara kılçık buğday ekmeği gibi çeşitlerimiz bulunmaktadır. 2015 yılında Almanya'nın Münih kentinde yapılan bir fuara katıldığımda Brezel dedikleri Alman simidini gördüm. Bu bende merak uyandırdı. Yaptığımız ekmekler Türk halkı tarafından da sevildi. Bu ekmeğin özelliği hafif tuzlu oluşu ve gevrek oluşu. Tarihçesine gelince ise İtalyan bir rahibin duaları öğrenen çocuklara hediye olarak verdiği bir ekmek olarak karşımıza çıkıyor dedi. 'ARANAN BİR MAMÜL OLDU' Ekmeğin yapımında kullanılan malzemeleri yurt dışından siparişle getirdiğini belirten Çakır, Özel bir suyu var. Şekil verildikten sonra o suya batırılıp, üzerine tuz serpiştirilip pişime hazır oluyor. Farklı bir tat olduğu için müşterilerimizin hoşuna gidiyor. Aranan bir mamül oldu. Özellikle yurtdışında çalışıp Türkiye'ye kesin dönüş yapan müşterilerimiz arar hale geldi. Pazar günleri sipariş üzerine çalışıyoruz diye konuştu. Çeşitliliği artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Çakır, 20'ye yakın ekmek çeşidimiz var. Müşterilerimizin gelip bulamadığı ekmek çeşitleri mutlaka oluyor. Biz de müşterilerimize yok dememek için araştırmalar içerisindeyiz. Bu seneki hedefimiz 30'a yakın ekmek çeşidi çıkarmak ifadelerini kullandı.

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