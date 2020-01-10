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  4. Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü

Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu cinsi köpeği, iple ağaca asarak öldürdü.

Elif FİLİZ/HANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu cinsi köpeği, iple ağaca asarak öldürdü. Kameraya aldığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan kişi aranıyor.
Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz Mahallesi'nde, kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu köpeği boynuna geçirdiği ip ile ağaçta astı. Köpeği astığı anları da kameraya çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki gösteren hayvaseverler, köpeği hunharca katleden kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi.

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