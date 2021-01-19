Alman Lüksü Çin'de elektrik teknolojisine karşı kayıp yaşayabilir

Uzun zamandır ilk kez, her üç marka da 2020 yılı içinde Çin pazarında satış konusunda düşüş yaşadı. Bunun nedeni her ne kadar devam eden Covid-19 salgını olarak görülse de, durumu farklılaştıran başka etmenlerde var.

İşletmeler üretime devam etse de, Alman üçlüsü Çin’deki elektrikli markalara karşı satış konusunda kayıp yaşıyor. Analist Alexander Potter kısa süre önce Bloomberg'e konuk olmuş ve Tesla’nın şehirde mağaza açmasıyla Alman üreticilerin kan kaybetmeye başladığını söylemişti. Bu sadece Tesla ile sınırlı değil. Nio ve Li Auto gibi diğer elektrikli markalar da Almanlar için hesaba katılması gereken güçler haline geldi. 2020, Çin'deki elektrikli araçlar için sadece büyük bir yıl değildi. Norveç pazarına da elektrikli otomobiller hakim oldu. Elektrikli modeller pazarın% 54'ünü alırken, fişli ve fişsiz hibritler %29'luk bir pay aldı.

Audi'nin elektrikli e-tron'u Norveç'te en yüksek satış noktasını alsa da, marka genel elektrikli araç satışları açısından Almanya'daki rekabette pek başarılı olamadı. BMW, 193.000 elektrikli ve hibrit satışında başı çekerken, Mercedes 160.000 adet satmayı başardı. Bu arada Audi sadece 47.000 ile listede yer aldı. Her üçü de elektrikli modeller üzerinde çalışıyor ve her gün daha fazla yeni elektrikli model duyuruluyor. BMW, iX adında elektrikli bir SUV planlarken, Mercedes EQA'yı planlıyor. Audi, RS e-tron GT ile spor otomobil pazarına yön verecek .Bu adımların Çin pazarını geri kazanma konusunda yardımcı olup olmayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.



