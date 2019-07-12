Alman mahkeme: IŞİD'e katılan Alman kadının ülkeye dönmesine izin verilmeli

Berlin'de bir mahkeme, bir IŞİD üyesiyle evlenen Alman vatandaşı kadının, üç çocuğuyla birlikte Almanya'ya geri getirilmesi gerektiğine hükmetti. Kadın ve çocukları, Suriye'deki El Hol kampında.

Mahkeme, Alman vatandaşı olan kadın ve üç çocuğun, El Hol kampında kalmaya devam ederse çok zarar göreceğini belirtti.

El Hol kampında kalan kadın daha önce Almanya Dışişleri Bakanlığı'na, ülkesine geri dönmek için başvurmuş ancak başvurusu reddedilmişti.

Almanya, IŞİD'e katılan vatandaşlarının çocuklarını ülkeye geri almayı planladığını duyursa da, annelerinin radikalleştiği ve ileride Almanya'ya tehdit oluşturabilecekleri gerekçesiyle geri alınmayacağını söylemişti.

Kadının ailesi, talebin reddedilmesi üzerine dışişleri bakanlığına dava açtı. Mahkeme, işte bu dava sonucunda kadının çocuklarıyla birlikte ülkelerine geri getirilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında, 2, 7 ve 8 yaşındaki çocukların, bir adım atılmaması halinde "ciddi, sebepsiz ve kaçınılmaz şekilde dezavantajlı duruma düşeceklerini" duyurdu.