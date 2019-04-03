Alman mahkemesi eski Nazi kampı gardiyanının davasını kapattı

Almanya’nın Muenster şehrinde bir mahkeme, 95 yaşındaki Nazi kampı eski gardiyanının davasına, davalının sağlık sorunları nedeniyle son verdi. Mahkemeden yapılan açıklamada, yasal nedenlerle ismi açıklanamayan davalının sağlık durumunun yargılanmaya uygun olmadığının düşünüldüğünü belirtildi.

Davalıya ait tıbbi raporda yer alan, kalp ve böbrek problemleriyle ilgili olan fiziksel ve zihinsel kısıtlamalar nedeniyle davalının dava ile alakalı işlemlere devam edemediği sonucuna ulaşıldığı bildirildi. Ancak mahkeme buna itiraz edebileceğini bildirdi. Bununla birlikte, gelişmeler yargılamanın sona erdirilebileceğini öne sürüyor.

Mahkeme Şubat ayındaki duruşmayı sanığın sağlık durumunun bozuk olmasından dolayı durdurmuştu ve bunu kalıcı olarak durdurmayı amaçladığını açıklamıştı.

Suçlamaları reddetmişti

Eski Nazi gardiyanı, ilk olarak Kasım ayında mahkemeye çıkmıştı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampı Stutthof’ta yüzlerce insanın öldürülmesine yardım etmekle suçlanmıştı. Hitler’in Nazilerinin SS paramiliter kanadından olan eski gardiyan, suçlamaları reddetti. Duruşmaya tekerlekli sandalyeyle gelen eski gardiyan, mahkemeye asla Nazi olmadığını ve mahkumların çektiği acılara kayıtsız olmadığını söylemişti.

Eski Nazi gardiyanı, 1942-1944 yılları arasında şimdi bir Polonya şehri olan Gdansk yakınlarında bulunan Stutthof Toplama Kampı’nda görev yaparken işlenen cinayetlerden haberdar olmakla suçlanıyordu. Stutthof müzesinin internet sitesine göre toplama kampında birçok Yahudi de dahil olmak üzere yaklaşık 65 bin kişi öldü ya da öldürüldü.

Almanya’nın en aktif Nazi avcılarından biri olan Başsavcı Andreas Brendel mahkemede, "Başlarının arkasından bir kurşunla insanlar öldürüldü. İnsanlar açlıktan ve soğuktan ölmeye terk edildi" dedi.

