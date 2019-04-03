HABER

Alman mahkemesi eski Nazi kampı gardiyanının davasını kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 15:49 | Son Güncelleme

Almanya’nın Muenster şehrinde bir mahkeme, 95 yaşındaki Nazi kampı eski gardiyanının davasına, davalının sağlık sorunları nedeniyle son verdi.

Almanya’nın Muenster şehrinde bir mahkeme, 95 yaşındaki Nazi kampı eski gardiyanının davasına, davalının sağlık sorunları nedeniyle son verdi. Mahkemeden yapılan açıklamada, yasal nedenlerle ismi açıklanamayan davalının sağlık durumunun yargılanmaya uygun olmadığının düşünüldüğünü belirtildi.
Davalıya ait tıbbi raporda yer alan, kalp ve böbrek problemleriyle ilgili olan fiziksel ve zihinsel kısıtlamalar nedeniyle davalının dava ile alakalı işlemlere devam edemediği sonucuna ulaşıldığı bildirildi. Ancak mahkeme buna itiraz edebileceğini bildirdi. Bununla birlikte, gelişmeler yargılamanın sona erdirilebileceğini öne sürüyor.
Mahkeme Şubat ayındaki duruşmayı sanığın sağlık durumunun bozuk olmasından dolayı durdurmuştu ve bunu kalıcı olarak durdurmayı amaçladığını açıklamıştı.

Suçlamaları reddetmişti
Eski Nazi gardiyanı, ilk olarak Kasım ayında mahkemeye çıkmıştı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampı Stutthof’ta yüzlerce insanın öldürülmesine yardım etmekle suçlanmıştı. Hitler’in Nazilerinin SS paramiliter kanadından olan eski gardiyan, suçlamaları reddetti. Duruşmaya tekerlekli sandalyeyle gelen eski gardiyan, mahkemeye asla Nazi olmadığını ve mahkumların çektiği acılara kayıtsız olmadığını söylemişti.
Eski Nazi gardiyanı, 1942-1944 yılları arasında şimdi bir Polonya şehri olan Gdansk yakınlarında bulunan Stutthof Toplama Kampı’nda görev yaparken işlenen cinayetlerden haberdar olmakla suçlanıyordu. Stutthof müzesinin internet sitesine göre toplama kampında birçok Yahudi de dahil olmak üzere yaklaşık 65 bin kişi öldü ya da öldürüldü.
Almanya’nın en aktif Nazi avcılarından biri olan Başsavcı Andreas Brendel mahkemede, "Başlarının arkasından bir kurşunla insanlar öldürüldü. İnsanlar açlıktan ve soğuktan ölmeye terk edildi" dedi.

Ve tarih belli oldu! Başlıyor... Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
FETÖ’den aranan kadın saklandığı evde yakalandıFETÖ’den aranan kadın saklandığı evde yakalandı
Gercüş’te yola dev kaya parçaları düştüGercüş’te yola dev kaya parçaları düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.