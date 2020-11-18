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Alman mahkemesi: Gece yarısı ev basılamaz

18.11.2020 00:14 | Son Güncelleme:
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Alman mahkemesi: Gece yarısı ev basılamaz

Almanya'da bir mahkeme, polisin sınır dışı işlemi için gece yarısı evlere baskın düzenleyemeyeceğine hükmetti.

Mahkeme saat 21.00 ile 06.00 arasında insanların istirahat ettiklerine vurgu yaptı.Düsseldorf İdare Mahkemesi sınır dışı edilecek kişilerin bulundukları evlerden gece yarısı alınamayacaklarına hükmetti.

Gece olarak kabul edilen saat 21.00 ile 06.00 arasında polisin, istisnalar dışında sınır dışı işlemi için evlere baskın düzenlenemeyeceğini, bu işlemin sadece gündüz vaktinde yapılabileceğini vurgulayan mahkeme heyeti, söz konusu zaman aralığında insanların istirahat ettiklerine dikkat çekti.

Mahkeme söz konusu kararı, Duisburg Göçmen Bürosu'nun talimatı doğrultusunda polisin sınır dışı işlemi için saat 04.30'da bir eve baskın düzenlemesi üzerine aldı.

Mahkeme kararında, baskının düzenlendiği saatin "uyku vakti" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Mahkeme ayrıca sınır dışı edilecek kişilerin evlerine baskın düzenlenmesinin "sınır dışı edilmemek için polise karşı koyma" gibi ciddi nedenlerin olması gerektiğine işaret etti. Davaya konu olan olayda ise böyle bir durumun söz konusu olmadığına işaret edildi.

Mahkeme heyeti, Göçmen Dairesi'nin sınır dışı işlemini düzenlerken bu hususları dikkate alması gerektiğine vurgu yaptı

Duisburg Göçmen Dairesinin karara karşı temyiz başvurusunda bulunmak hakkı var.

DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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