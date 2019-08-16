Alman mahkemesi “Türkiye güvenli değil” itirazını kabul etti

Karar mülteci mutabakatı hakkında soru işaretleri yarattı.Bavyera Eyaleti İdare Mahkemesi’nin, kaçak yollardan Almanya'da gelen Suriyeli bir sığınmacının sınır dışı edilmeye karşı yaptığı itirazı kabul etmesi, AB-Türkiye mülteci mutabakatının işleyişi hakkında yeni soru işaretlerine yol açtı.

13 Haziran’da Avusturya’dan gelen bir otobüste, Alman polisleri tarafından yapılan sınır kontrolü sırasında, kendine ait olmayan bir Bulgar kimliği ile yakalanan, daha sonra Suriyeli olduğunu itiraf eden sığınmacı, kendisini Yunanista’a sınır dışı etmek isteyen Alman makamlarına karşı itiraz etti. Bavyera İdare Mahkemesi, “Yunanistan’ın ilgili kişiyi Türkiye’ye iade edeceği konusunda çok güçlü dayanak oluşturacak emareler var” gerekçesiyle itirazı kabul etti.

Hâkimin Yunanistan ve Türkiye “şüphesi”

Hâkim kararında, sığınmacının Almanya’ya gelmeden Yunan makamlarına yaptığı resmi sığınma başvurusunun reddedildiğine, “güvenli üçüncü ülke” olarak Türkiye’ye sınır dışı edilmesi ihtimalinin güçlü olduğuna dikkat çekti.