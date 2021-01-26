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Alman mahkemesinden sığınmacıların Yunanistan'a iadesine ret

26.01.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Alman mahkemesinden sığınmacıların Yunanistan'a iadesine ret

Almanya’da KRV Yüksek İdari Mahkemesi, sığınmacıların Yunanistan'da ağır muamelelere maruz kaldığı gerekçesiyle bu ülkeye iade edilemeyeceklerine karar verdi.

.Münster kentinde bulunan Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti (NRW) Yüksek İdare Mahkemesi (OVG), Yunanistan'da sığınma başvuruları kabul edilenlerin şu an için Almanya'dan bu ülkeye iade edilemeyeceklerine hükmetti.

Mahkeme salı günü aldığı kararda, söz konusu sığınmacıların Yunanistan'a sınır dışı edilmeleri durumunda, burada "ciddi şekilde insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele tehdidi ile karşı karşıya kalacakları" gerekçesiyle Almanya'ya iltica başvurusunda bulunmalarının reddedilemeyeceğine karar verdi. Karar, Yunanistan'da uluslararası koruma hakkı elde eden Eritre ve Suriyeli iki davacının başvurusu üzerine alındı.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, iki davacının Almanya'da sığınma başvurusunda bulunma talebini reddederek, Yunanistan'a sınır dışı edilmelerine karar vermişti. Karara yapılan itiraz sonucu Arnsberg ve Düsseldorf'taki idare mahkemeleri dedavayı görüşmüş ve Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin kararını onaylamıştı. Dava bunun üzerine Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşınmıştı.

İki davacı ile ilgili alınan karara göre, Yunanistan'a sınır dışı edilmeleri durumunda davacıları çalışamayacakları için, "aşırı maddi sıkıntılar" bekliyor olacak. Ayrıca sığınmacılar için Yunanistan'daki kabul merkezlerinde veya evsizler için barınaklarda konaklama imkanlarının da olmayacağı kararda vurgulandı. Söz konusu karar temyiz edilemeyecek.

AFP / TY,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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