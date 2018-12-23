Kesici, "Mahkeme, bu kararla KRV hükümetinin engelleyici tavrından vazgeçmesi yönünde açık sinyal verdi. Söz konusu karar, aynı zamanda siyasetçilere şimdiye kadarki tavrını gözden geçirmesi için bir uyarı niteliğinde. İslam din dersinden İslami cemaatlerin sorumlu olması, buradaki Müslüman aileler açısından önemli bir konu." ifadelerini kullandı.

Islamrat Başkanı Burhan Kesici, yaptığı yazılı açıklamada, KRV eyalet hükümetinin Federal İdare Mahkemesinin anayasal zeminde çizdiği bu karara uymak zorunda olduğunu bildirdi.

Islamrat Genel Sekreteri ve İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Gümüş de 20 yıldır verilen hukuk mücadelesinin sonunda bu kararın KRV eyaleti başta olmak üzere Almanya'daki Müslüman cemaatlerin, Anayasal Din Hukuku'na uygun ve kendi öz tanımları uyarınca kabul görmeleri için tarihi fırsat olduğunu vurguladı.

Gümüş, "Müslüman cemaatlerin, Anayasal Din Hukuku kapsamında sahip olmaları gereken hakları, son yıllarda konjonktürel gelişmelere dayandırılarak erteleniyor. Mevcut durumda İslam Konseyi, anayasanın ortaya koyduğu tüm kriterler açısısından çok açık şekilde dini cemaat. Eyalet yetkilileri ise bu gerçeği kabul etmek ve bununla bağlantılı hakları teslim etmek konusunda ne yazık ki isteksiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüş, şunları kaydetti:

"Seneler önce tamamlanan bu raporun sonuçları kamuoyuyla paylaşılmıyor. Bütün bu süreçte İslam Konseyi olarak biz, dini cemaat statümüzle Müslüman cemaatin ihtiyaçlarını anayasaya uygun şekilde karşılayabilmek adına normalleşme çağrısı yaptık. Federal İdare Mahkemesinin son kararı, bu çağrıyı güçlendiren bir karar. Müslümanların zaten sahip olduğu hakların teslimi için mahkemelerin karar vermesi gerekmemeli. Bu husustaki süreç, cemaatlerle devlet yetkilileri arasında yapıcı iletişim zemininde çözülmeli. Bu açıdan konsey olarak eyalet hükümetine çağrımız, Müslümanların haklarının teslimi yönünde."