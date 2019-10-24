Alman makamları, YPG/PKK'nın faaliyetlerine kayıtsız kalıyor

BERLİN (AA) - Almanya'da terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin şiddet eylemleri artarak sürerken, Alman makamları terör örgütünün faaliyetlerine kayıtsız kalmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı 9 Ekim'den bu yana Almanya genelinde gösteriler düzenleyen YPG/PKK yandaşları, farklı kentlerde Türklere ait iş yerlerine, kültür merkezlerine ve camilere saldırılar düzenledi.

Bu saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 15 Türk vatandaşı yaralanırken; Türkiye, Almanya'ya verdiği notada, terör örgütüne karşı önlemlerin artırılmasını, Türk toplumunun ve kuruluşlarının korunması için tedbirler alınmasını talep etti.

- Alman istihbaratı izlemekle yetiniyor

Alman iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) son dönemde yayımladığı raporlar, YPG/PKK'nın giderek daha fazla şiddet eylemlerine yöneldiğini, terör örgütünün lider kadrolarının özellikle gençleri şiddete teşvik ettiğini gösteriyor.

Resmi rakamlara göre, YPG/PKK üyelerinin işledikleri suçlar 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 80'nin üzerinde artarak bin 873 oldu. Polis istatistiklerine göre, bu suçların 305'ini şiddet eylemleri oluşturuyor.