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Alman Meclis Başkanı: Merkel hâlâ oldukça güçlü

30.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

Merkel’in CDU genel başkanlığını bırakma kararını DW'ye değerlendiren Meclis Başkanı Schäuble, Almanya Başbakanının "zayıf değil, güçlü olduğunu" belirtti.

Alman Meclis Başkanı: Merkel hâlâ oldukça güçlü

Schäuble Merkel’in halefine ilişkin tahminlerdense kaçındı.Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin önde gelen isimleri arasında yer alan Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, Deutsche Welle'nin Conflict Zone programında Angela Merkel’in kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Alman Meclis Başkanı Schäuble, Başbakan Angela Merkel’in CDU'nun genel başkanlığını bırakacağını duyurmasını "Sayın Merkel zayıf değil, güçlü" sözleriyle değerlendirdi.

Schäuble, Merkel’in kararı siyasi kariyerinin sonunun başlangıcı olup olmadığı yönündeki soruyu "Sonu nasıl tanımladığınıza bağlı. Merkel, Merkez Yürütme Kurulu'na parti kongresinde parti genel başkanlığına aday olmayacağını ama son seçimlerde söz verdiği gibi, başbakanlığı görev süresinin sonuna kadar sürdüreceğini söyledi" şeklinde yanıtladı.

Ancak bu yasama döneminin üç yıl sonra sona ereceğini hatırlatan Schäuble, Merkel'in başbakanlık görevini ne kadar daha sürdürebileceğini ise bilemediğini belirtti.

"Avrupa'daki en başarılı Başbakan"

Angela Merkel'in "zayıf değil, güçlü" olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Schäuble, Merkel'in bu kararı kendi başına aldığına dikkat çekti. Merkel'in on yılı aşkın süredir Avrupa'daki en başarlı başbakan olduğunu vurgulayan Schäuble, "bu çok güçlü bir başarı. Belki bugün başarısının doruğa ulaştığı dönemde olduğu gibi güçlü değil. Bu seçim sonuçları nedeniyle gözden kaçıyor ama diğer liderlerle karşılaştırıldığında hâlâ oldukça güçlü" şeklinde konuştu.

Almanya'nın Hessen eyaletinde yapılan seçimlerin sonuçlarını da değerlendiren Schäuble, CDU'nun oy kaybına uğramasının bir çok nedeni bulunduğunu ancak Başbakan Angela Merkel'in de düşüşte payı bulunduğuna işaret etti. Schäuble, Merkel'in de hatası olduğunu kabul ettiğini dile getirdi.

Federal Meclis Başkanı Schäuble, Merkel'in yerine genel başkanlığa kimin geleceği konusunda ise tahminde bulunmaktan kaçındı. Schäuble "Parti kongresi Aralık ayında Hamburg'ta yapılacak. O zamana kadar kimin geleceğini de öğreneceğiz" dedi.

Merz de adaylığını açıkladı

Almanya Başbakanı Merkel'in CDU genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından halefinin kim olacağı kesinlik kazanmadı.

Birlik (CDU/CSU) partilerinin eski meclis Grup Başkanı Friedrich Merz Salı günü adaylığını açıkladı. Merz yayınladığı basın bildirisinde, parti içinde yaptığı görüşmelerin ardından genel başkanlığa aday olmaya karar verdiğini belirtti.

Merkel'in kararını açıklamasının ardından CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer ve Sağlık Bakanı Jens Spahn, Hamburg'ta yapılacak parti konresinde genel başkanlığa aday olmak istediklerini dün açıklamışlardı.

Aday olabilecek isimler arasında adı geçen Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ise kararını henüz açıklamadı.

DW,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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