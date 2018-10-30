Alman Meclis Başkanı: Merkel hâlâ oldukça güçlü

Ancak bu yasama döneminin üç yıl sonra sona ereceğini hatırlatan Schäuble, Merkel'in başbakanlık görevini ne kadar daha sürdürebileceğini ise bilemediğini belirtti.

Schäuble, Merkel’in kararı siyasi kariyerinin sonunun başlangıcı olup olmadığı yönündeki soruyu "Sonu nasıl tanımladığınıza bağlı. Merkel, Merkez Yürütme Kurulu'na parti kongresinde parti genel başkanlığına aday olmayacağını ama son seçimlerde söz verdiği gibi, başbakanlığı görev süresinin sonuna kadar sürdüreceğini söyledi" şeklinde yanıtladı.

Angela Merkel'in "zayıf değil, güçlü" olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Schäuble, Merkel'in bu kararı kendi başına aldığına dikkat çekti. Merkel'in on yılı aşkın süredir Avrupa'daki en başarlı başbakan olduğunu vurgulayan Schäuble, "bu çok güçlü bir başarı. Belki bugün başarısının doruğa ulaştığı dönemde olduğu gibi güçlü değil. Bu seçim sonuçları nedeniyle gözden kaçıyor ama diğer liderlerle karşılaştırıldığında hâlâ oldukça güçlü" şeklinde konuştu.

Almanya'nın Hessen eyaletinde yapılan seçimlerin sonuçlarını da değerlendiren Schäuble, CDU'nun oy kaybına uğramasının bir çok nedeni bulunduğunu ancak Başbakan Angela Merkel'in de düşüşte payı bulunduğuna işaret etti. Schäuble, Merkel'in de hatası olduğunu kabul ettiğini dile getirdi.

Federal Meclis Başkanı Schäuble, Merkel'in yerine genel başkanlığa kimin geleceği konusunda ise tahminde bulunmaktan kaçındı. Schäuble "Parti kongresi Aralık ayında Hamburg'ta yapılacak. O zamana kadar kimin geleceğini de öğreneceğiz" dedi.

Merz de adaylığını açıkladı