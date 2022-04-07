Alman meclisi aşı zorunluluğuna "hayır" dedi

Almanya'da uzun zamandır devam eden tartışmaların ardından Alman meclisinde Covid-19'a karşı aşı zorunluluğunu destekleyen ve buna karşı çıkan tasarı ve önergeler oylamaya sunuldu.

Almanya'da koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) bazı milletvekillerinin üzerinde uzlaşma sağladığı

60 yaş üzerindekilere koronavirüs aşısı olma zorunluluğu öngören yasa tasarısı reddedildi.

Yapılan oylamada 296 milletvekili lehte, 378'i tasarının aleyhinde oy kullandı. Oylamada 9 milletvekili ise çekimser kaldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sonbaharda korona vaka sayılarının artması ihtimaline karşı önlem olarak aşı zorunluluğunu savunuyordu. Ancak koalisyon ortakları SPD, Yeşiller ve FDP arasında görüş ayrılıkları bulunması nedeniyle hükümet parlamentoya konuya ilişkin yasa tasarısı sunmadı. Üç parti de aşı zorunluluğu konusunda etik soruların bulunduğuna işaret ederek, farklı partilerden milletvekillerinin farklı tasarılar sunmasının önünü açmıştı. Hür Demokrat milletvekilleri arasında aşı zorunluluğuna karşı çıkanların bulunması nedeniyle de koalisyon partileri meclisteki oylamada çoğunluğu kaybetti.

Uzlaşı da yetmedi

18 yaşından itibaren aşı zorunluluğunu savunanlar ile aşının 50 yaşından itibaren zorunlu olması gerektiği görüşünü benimseyen SPD, Yeşiller ve FDP'den iki grup milletvekili uzlaşma sağlayarak aşı zorunluluğunu 60 yaşın üstüne çeken yeni bir tasarı sundu. Perşembe günü oylamaya sunulan ve reddedilen tasarı 15 Ekim 2022 tarihine kadar 60 yaş üzerindekilerin aşı olduğunu veya Covid-19 geçirdiğini belgelemesini öngörüyordu. Tasarı ayrıca 18 ile 59 yaş arasındakilerin de aşı konusunda bilgi almasını zorunlu kılıyordu.

Almanya'da aşı kampanyasının yavaş ilerlemesi üzerine Başbakan Scholz ile eyaletlerin başbakanları geçen yılın sonunda aşı zorunluluğu getirilmesi konusunda mutabık kalmıştı. Almanya'da halen nüfusun yüzde 76'sının temel koruma sağlayan iki doz aşı olduğu belirtiliyor.

Mecliste tartışma yarattı

Federal Meclis'te aşı zorunluluğunu destekleyen ve reddeden tasarıların ele alındığı oturum hararetli tartışmalara sahne oldu.

60 yaş üzerindekilere aşı zorunluluğu öngören tasarıyı savunan vekiller, sonbahar aylarında koronavirüs vaka sayılarında yeniden artış yaşanabileceği uyarısında bulunarak, buna karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Aşının zorunlu olmasına karşı çıkanlar ise bunun temel haklara müdahale olduğunu belirterek, yeni bir korona dalgası yaşanıp yaşanmayacağının belirsiz olduğunun altını çizdi.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, mecliste yaptığı konuşmada 60 yaş üzerindekiler için aşı zorunluluğu getirilmesini öngören tasarıyı savundu. Lauterbach, konuşmasında muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) grubuna çağrıda bulunarak, 60 yaş üzerine aşı zorunluluğu öngören tasarıyı kabul etmelerini istedi. Böylelikle ekim ayında günde 200 ile 300 kişinin Covid-19 nedeniyle ölmesinin engelleneceğini savunan Lauterbach, "Bunu kabullenmek istiyor muyuz?" diye sordu.

Aşıya ilişkin diğer önergeler de reddedildi

Söz konusu tasarıya destek vermeyen muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) aşı kayıt sistemi ve önlem amaçlı aşı yasası hazırlanmasını öngören ayrı bir önerge sundu. CDU/CSU'nun önergesi de 172'ye karşılık 497 oyla reddedildi. Oylamada 9 vekil ise çekimser oy kullandı.

Hür Demokrat Partili Wolfgang Kubicki'nin öncülüğünde farklı partilerden vekillerin imzası ile sunulan önerge ise aşının zorunlu olmasını reddederken, aşı için tanıtım yapılmasını öngörüyordu. Bu önerge de 85'e karşı 590 oyla reddedildi, 12 vekil de çekimser kaldı.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi de koronavirüse karşı aşının zorunlu olmasını reddeden bir önerge sunmuştu.

dpa, Reuters/JD, BK

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