Alman meclisi iklim koruma paketini kabul etti

Yasa paketi, karbondioksit salınımına ek vergi getirirken, iklim dostu uygulamalara sübvansiyonların artırılmasını öngörüyor.Alman hükümetinin iklim koruma paketi bugün Alman meclisinde koalisyon partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Muhalefet partileri ise yasa paketine ret oyu kullandı.

İklim koruma paketi, Almanya’da karbon gazı emisyonunun azaltılması için enerji, ulaşım ve konut gibi alanlarda somut önlemler içeriyor. Yeni yasal düzenlemeye göre, her bakanlık, ilgili alanlarda belirlenen hedeflere ulaşılmasından yükümlü sayılıyor.

Almanya, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu 1990 yılındaki değerlere kıyasla yüzde 55 azaltmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmakta zorlanan Almanya, bugüne kadar karbon emisyonunu 1990'a göre yüzde 30 azaltabildi.

Koalisyon partileri bu yasa paketi ile iklim hedeflerine ulaşılmasının yasalarla güvence altına alındığını savunuyor.

Meclisteki oylama öncesinde konuşan Sosyal Demokrat Parti Grup Başkan Vekili Matthias Miersch, "bu hedefe ulaşamayan her bakanın bu yüce karşı sorumlu” olduğunu belirterek, bu durumda ilgili bakanlığın acil tedbirleri devreye sokacağını ifade etti.