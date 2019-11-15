HABER

Alman meclisi iklim koruma paketini kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2019 15:11 | Son Güncelleme

Almanya’da karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen iklim koruma paketi mecliste kabul edildi.

Alman meclisi iklim koruma paketini kabul etti

Yasa paketi, karbondioksit salınımına ek vergi getirirken, iklim dostu uygulamalara sübvansiyonların artırılmasını öngörüyor.Alman hükümetinin iklim koruma paketi bugün Alman meclisinde koalisyon partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Muhalefet partileri ise yasa paketine ret oyu kullandı.

İklim koruma paketi, Almanya’da karbon gazı emisyonunun azaltılması için enerji, ulaşım ve konut gibi alanlarda somut önlemler içeriyor. Yeni yasal düzenlemeye göre, her bakanlık, ilgili alanlarda belirlenen hedeflere ulaşılmasından yükümlü sayılıyor.

Almanya, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu 1990 yılındaki değerlere kıyasla yüzde 55 azaltmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmakta zorlanan Almanya, bugüne kadar karbon emisyonunu 1990'a göre yüzde 30 azaltabildi.

Koalisyon partileri bu yasa paketi ile iklim hedeflerine ulaşılmasının yasalarla güvence altına alındığını savunuyor.

Meclisteki oylama öncesinde konuşan Sosyal Demokrat Parti Grup Başkan Vekili Matthias Miersch, "bu hedefe ulaşamayan her bakanın bu yüce karşı sorumlu” olduğunu belirterek, bu durumda ilgili bakanlığın acil tedbirleri devreye sokacağını ifade etti.

Hristiyan Birlik partileri Grup Başkan Vekili Andreas Jung, bu paketin iklim hedeflerine ulaşılmasını garantilediğini ve iklim dostu bir tutum izlenmesini teşvik ettiğini kaydetti.

Muhalefet partileri ise iklim paketini yetersiz bularak, eleştirdi. Yeşiller partisi Grup Başkanı Anton Hofreiter, bu yasa paketi ile iklim hedeflerine ulaşılamayacağını belirterek, alınan bir önlemin yetersiz kalacağını savundu.

Oturumda ayrıca iklim koruma yasalarını uygulayabilmek için gereken yasal düzenlemelere ilişkin tasarılar da kabul edildi.

İklim koruma paketi ne içeriyor?

İklim koruma paketinde, benzin, mazot ve doğal gazın yol açacağı karbondioksitten ton başına 10 euro ek vergi alınmasını ve bu miktarın 2025’e kadar kademeli olarak 35 euroya artırılması öngörülüyor. Kirletme bedelini tüketicilerin değil, bu ürünleri piyasaya sunan şirketlerin ödemesi planlanıyor. Buna karşılık, tren bilet fiyatlarının düşürülmesi, elektrikli otomobillere verilen teşviğin artırılması yasa paketindeki maddeler arasında yer alıyor.

Binaların ısınmasında da iklim dostu yöntemlere odaklanılması öngörülüyor. Binalarda 2026 yılından itibaren mazotla çalışan ısıtma sistemlerinin döşenmesinin yasaklanması planlanıyor. Mazotla çalışan eski ısıtma sistemlerini değiştirenlerin masraflarının yüzde 40 kadarının da sübvanse edilmesi düşünülüyor. Çevre dostu yöntemlerle elektrik üretiminin de hızlandırılması yasa paketinin maddeleri arasında bulunuyor.

İklim koruma paketinin 2023 yılına kadar 54 milyar euro maliyeti olacağı tahmin ediliyor.

İklim koruma paketinin federal eyalet temsilcileri meclisinde onaylanarak, yasalaşması bekleniyor.

DW,Reuters,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız
Şili'de iktidar ve muhalefet anlaştı, referandumda halka 'Pinochet'den kalma anayasa değişsin mi?' diye sorulacakŞili'de iktidar ve muhalefet anlaştı, referandumda halka 'Pinochet'den kalma anayasa değişsin mi?' diye sorulacak
Esad: Kürtler, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme teklifimizi kabul etmediEsad: Kürtler, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme teklifimizi kabul etmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Áñez konuştu: Evo Morales geri dönerse yargılanabilir

Áñez konuştu: Evo Morales geri dönerse yargılanabilir

Bolivya’da sular durulmuyor

Bolivya’da sular durulmuyor

Iraklı göstericiler ülkenin en önemli limanına giden yolları kapattı

Ülkenin en önemli limanına giden yolları kapatıldı!

Rusya, Kırım’da S-400’lerle tatbikat gerçekleştirdi

Rusya, Kırım’da S-400’lerle tatbikat gerçekleştirdi

Hong Kong'daki gösterilerde 70 yaşındaki temizlik işçisi öldü

Hong Kong'daki gösterilerde 70 yaşındaki temizlik işçisi öldü

İsrail ateşkese rağmen Gazze’yi vurmaya devam ediyor

İsrail ateşkese rağmen Gazze’yi vurmaya devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.