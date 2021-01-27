Alman meclisi Nasyonal Sosyalizm kurbanlarını andı

Yahudi Soykırımı'ndan sağ kurtulmayı başaran Charlotte Knobloch konuşmasında AfD'li vekillere dönerek "Siz 76 yıl önce kaybettiniz" dedi.Alman Federal Meclisi, Nasyonal Sosyalizm Kurbanlarını Anma Günü’nde bugün özel oturumla bir araya geldi. Nazilerin toplama ve imha kampı Auschwitz’de kalanların 27 Ocak 1945 tarihinde Kızıl Ordu tarafından özgürleştirilmesinin yıldönümü olan gün sebebiyle mecliste bu yıl 25’inci kez resmî tören düzenlendi. Meclisteki özel oturumda misafir konuşmacılar Münih ve Yukarı Bavyera İsrail Kültür Cemaati Başkanı Charlotte Knobloch ve yayıncı Marina Weisband'dı. Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble tarafından açılan anma törenine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth da katıldı. "Antisemitizm göründüğünden daha büyük" Yahudi Soykırımı’ndan sağ kurtulmayı başaran 89 yaşındaki Knobloch toplum içindeki Yahudi nefretine daha güçlü bir şekilde mücadele edilmesini istedi. "Antisemitizm olgusu görünenden daha büyük" diyen Knobloch aşırı sağcılığın Yahudi nefretinin en büyük taşıyıcısı olduğunu söyledi. Knobloch radikal İslam içerisinde de reddetme tutumu olduğunu vurguladı.

Knobloch mecliste yaptığı konuşmada doğduğu Münih’te çocukluğu sırasında nasıl ayrımcılığa uğradığını anlattı. Büyükannesinin Theresienstadt'taki toplama kampına götürüldüğünü ve 1944 yılında öldürüldüğünü ifade eden Knobloch "Büyükannemden insanlara sevgiyi miras aldım, insanlara rağmen" diye konuştu. AfD milletvekillerine: 76 yıl önce kaybettiniz Korona tedbirleri ile Holokost arasında kurulan benzetmelere de değinen Knobloch "Korona tedbirlerini Nasyonal Sosyalizmin Yahudi politikalarıyla karşılaştıranlar antisemitik devlet terörünü ve Şoah’ı zararsız gösteriyor" dedi. Konuşmasında sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partili milletvekillerine hitap eden Knobloch "Burada bulunuyor olmanız umrumda değilmiş gibi yapamayacağım" dedi. AfD sıralarına dönerek konuşan Knobloch "Siz kendi Almanyanız için savaşacaksınız, biz de kendi Almanyamız için savaşacağız ve size söyleyeyim: Siz kendi savaşınızı 76 yıl önce kaybettiniz" dedi. Kendisini "gururlu bir Alman" olarak tanımlayan Knobloch "Ben memleketimi kaybettim, onun için savaştım ve onu tekrar kazandım ve onu savunacağım" ifadelerini kullandı. Almanya’daki demokrasiden dolayı gururlu olduğunu söyleyen Knobloch dinleyicilere "Sizden rica ediyorum. Ülkemize iyi bakın" diye konuştu.