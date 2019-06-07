Alman Meclisi Yeni Göç Yasasını Kabul Etti

1974 yılından bu yana sadece Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarını yabancı işçi olarak kabul eden Almanya, kapılarını artık yeniden AB dışındaki ülkelerden kalifiye elemanlara açıyor.

Federal Meclis'te bugün oylanarak kabul edilen yeni yasa, dünyanın neresinden olursa olsun nitelikli iş gücünü Almanya'ya çekmeyi hedefliyor. Hükümetteki Birlik Partileri ve SPD’nin oylarıyla kabul edilen yeni göç yasası, ‘Almanya’da tanınmış bir meslek diploması’ veya iş sözleşmesi olan herkese, Almanya’ya gelebilme olanağını sunuyor.

Oylama öncesinde bir konuşma yapan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından, "göçle ilgili en gerekli ve önemli yasa" olarak tanımlanan yeni uygulamanın Federal Konsey’den de onay aldıktan sonra, en geç 1 Ocak 2020’de başlayacağı tahmin ediliyor.

Yasayı göçmen karşıtı AfD partisi tümden reddederken, muhalefet ve sendikalar yetersiz bularak, özellikle birçok ülkedeki meslek eğitim standardının Almanya’nın altında olması nedeniyle meslek diplomalarının tanınması konusunda zorluk çıkabileceğini, ayrıca vize zorluğunun da caydırıcı olacağını öne sürüyor.