Alman Meclisi Yeni Göç Yasasını Kabul Etti

1974 yılından bu yana sadece Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarını yabancı işçi olarak kabul eden Almanya, kapılarını artık yeniden AB dışındaki ülkelerden kalifiye elemanlara açıyor.
Federal Meclis'te bugün oylanarak kabul edilen yeni yasa, dünyanın neresinden olursa olsun nitelikli iş gücünü Almanya'ya çekmeyi hedefliyor. Hükümetteki Birlik Partileri ve SPD’nin oylarıyla kabul edilen yeni göç yasası, ‘Almanya’da tanınmış bir meslek diploması’ veya iş sözleşmesi olan herkese, Almanya’ya gelebilme olanağını sunuyor.
Oylama öncesinde bir konuşma yapan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından, "göçle ilgili en gerekli ve önemli yasa" olarak tanımlanan yeni uygulamanın Federal Konsey’den de onay aldıktan sonra, en geç 1 Ocak 2020’de başlayacağı tahmin ediliyor.
Yasayı göçmen karşıtı AfD partisi tümden reddederken, muhalefet ve sendikalar yetersiz bularak, özellikle birçok ülkedeki meslek eğitim standardının Almanya’nın altında olması nedeniyle meslek diplomalarının tanınması konusunda zorluk çıkabileceğini, ayrıca vize zorluğunun da caydırıcı olacağını öne sürüyor.
İş dünyası ise, yılda en az 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyan Almanya’nın, iş gücü açığının 146 binlik kısmını AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek göç sayesinde kapatabileceğini ifade ediyor. Özellikle iş çevreleri yıllardır ülkede doğum oranlarının düşük olması nedeniyle kalifiye eleman açığının gittikçe arttığını, bu nedenle de yurt dışından iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, hükümeti acil önlemler almaya çağırmıştı.
Yeni yasayla, şimdiye dek öngörülen "istihdam için Alman ve AB vatandaşı var mı, öncelik onlarda olmalı" maddesi kaldırıldı. Yasayla, örnek olarak Türkiye’den hasta ve yaşlı bakıcı, inşaat, metal, IT gibi branşlarda eğitim görmüş veya branşlarda meslek diploması bulunanlar, gelmeden önce bir iş sözleşmesi imzalanması durumunda, Almanya’ya gelip hemen çalışabilecek.
Belli şartların yerine getirilmesi durumunda, herhangi bir iş sözleşmesi olmadan da iş aramak için belirli bir süreliğine Almanya’ya gelebilmek mümkün olacak.
Buna göre, meslek diplomalarını Almanya’nın diplomatik temsilciliklerinde denkleştiren ve mesleği yapabilecek derecede Almanca konuşabildiğini kanıtlayan vasıflı elemanlar ve söz konusu branşlarda eğitimli akademisyenler somut bir iş teklifi olmadan, iş aramak için Almanya’ya gelip geçici oturum izniyle 6 aya kadar kalabilecek. Ancak iş aramak için gelenler, AB vatandaşlarına kıyasla sosyal yardım alamayacak.
Türkiye’den Almanya’ya iş aramak amaçlı gelecek nitelikli elemanların iş aradığı sürece kendi geçimini ya da varsa beraberindeki aile üyelerinin geçimini sağlayacağını Almanya’ya gelmeden önce belgelemesi gerekecek. Almanya'ya gitmek isteyen ve şartları yerine getirenlere 6 aylık vizeyi büyükelçilikler verecek.
Yasanın uygulamaya geçirilmesiyle, nitelikli iş gücü göçünü teşvik etmek için yurt dışında Almanca kurslar kolaylaştırılacak. Ayrıca diplomaların denkleştirilmesi işlemleri hızlandırılacak. Almanya’ya gelerek iş bulan yabancı uzman elemanlara, süresiz yerleşim izni şu ana kadar olduğu gibi beş yıl sonra değil, dört yıl sonra verilecek.
Almanya’nın 2018 verilerine göre 1 milyon 600 bin civarında vasıflı eleman açığı bulunuyor.
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