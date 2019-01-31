Alman Meclisi'nde Nasyonal Sosyalizm kurbanları anıldı

Meclis Başkanı Schäuble Almanya'da Yahudi düşmanlığının artmasından endişe duyduğunu söyledi.Alman Federal Meclisi'nde Auschwitz-Birkenau toplama kampında hayatta kalanların kurtarılışının 74'üncü yıldönümü vesilesiyle Nasyonal Sosyalizm kurbanlarını anma oturumu düzenlendi. Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Schäuble yaptığı konuşmada, toplumu antisemitizm ve ırkçılıkla mücadele etmeye çağırdı. Schäuble toplumda hâlâ basmakalıp düşünceler, önyargılar, dışlama, ayrımcılık ve antisemitizm olduğunu belirterek, "Eski ya da yeni Yahudi düşmanlığı Almanya'da kabul edilemez" dedi.

Almanya'daki Yahudilerin ülkeden ayrılmayı düşünmek zorunda kalmasının "utanç verici" bir durum olduğunu belirten Federal Meclis Başkanı Schäuble, Yahudilerin kendilerini bu ülkede güvende hissetmediklerini, kendilerine düşmanlık edilip saldırıldığını ve çocuklarının okulda sataşma ve psikolojik baskıya maruz kaldığını dile getirdi. Bundan utanç duymanın ve yasaların yeterli olmadığını vurgulayan Wolfgang Schäuble "günlük hayatta Yahudi düşmanlığına, ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkılması gerektiğini" söyledi.