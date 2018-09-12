Alman meclisinde tansiyon yükseldi

Gauland'ın konuşmasının ardından söz alan SPD'li Schulz, Nasyonal Sosyalizm dönemine işaret ederek, "Her şeyin suçlusu göçmenler. Benzer bir söylem bu kurumda daha önce görülmüştü” dedi. Schulz sözlerini "Sonunda kontrol kaybına yol açan ve sonucunun sokaklardaki şiddet olduğu bu tarz retorik silahlara, bu insanlara bu ülkenin demokratlarının karşı koymasının zamanı geldi” şeklinde sürdürdü.

Oturumda ana muhalefet partisi AfD'nin grup başkanı olarak ilk sözü alan Gauland, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteci siyasetini eleştirerek ülkedeki toplumsal kutuplaşmadan Merkel'i sorumlu tutmuştu. Gauland, konuşmasında Almanya'daki sorunların kaynağı olarak göçü göstermişti. Sığınmacı ve göçmen kökenlilerin Almanya'da işlediği suçları sayan Gauland, Chemnitz'deki olaylarda da "insan avı” yaşanmadığını vurgulamıştı.

SPD’li Schulz, sağ popülist siyasetçi Gauland’ı “faşizmin yöntemlerini” kullanmakla suçladı.Yaz tatili sonrasında çalışmalarına bu hafta yeniden başlayan Alman meclisinde yapılan bütçe görüşmelerinde koalisyon ve muhalefet partileri arasında söz düellosu yaşandı.

Schulz'dan Gauland'a sert sözler

Sol Parti'nin yanı sıra Yeşiller ve SPD sıralarından alkış alan Schulz, AfD Grup Başkanı Gauland'ın Nasyonal Sosyalizm dönemini Alman tarihindeki "bir kuş pisliği” olarak nitelendirdiği sözlerini de sert bir şekilde eleştirdi. Schulz, "Sayın Gauland, kuş pisliği bir araya gelince pislik yığını olur, siz de Alman tarihindeki bu yığına aitsiniz” dedi.

Schulz'un bu sözleri üzerine "Bu benim tartışma düzeyim değil” diyen Alexander Gauland, "Söylediklerimin faşizmle hiçbir ilgisi yok” şeklinde konuştu.

Merkel: Müslümanlar da toplumumuza ait

Daha sonra söz alan Almanya Başbakanı Angela Merkel oturumda yaptığı konuşmada iç ve dış siyasete ilişkin mesajlar verdi. Chemnitz'de yaşanan yabancı düşmanlığı ve şiddet içeren olaylara işaret eden Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Merkel, nefret ve dışlama konusunda uyarıda bulundu. Merkel, "Hristiyanlar ve ateistler gibi Yahudi ve Müslümanlar da bizim toplumumuza, okullarımıza, siyasi partilerimize, toplumsal yaşamımıza aittir” şeklinde konuştu.