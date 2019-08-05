Alman Meclisi’nden Çin Büyükelçisi'ne tepki

Federal Meclis Çin’in Berlin Büyükelçisine konuyla ilgili bir mektup gönderdi.Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Uygurların haklarını savunan bir Alman milletvekili olduğu için resmi bir delegasyona seyahat izni vermemesiyle başlayan krize Alman Federal Meclisi de dahil oldu. Meclis adına Çin'in Berlin Büyükelçisi'ne konuyla ilgili bir mektup gönderildi.

Federal Meclis Dijital Gündem Komisyonu tarafından 23 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Pekin ve Şanghay'a bir gezi planlanıyordu. Gezide vekillerin internet şirketleri ile bir yapay zekâ parkını ziyaret etmesi öngörülüyordu.

Yeşiller partisinin açıklamasına göre Pekin, listede Yeşiller milletvekili Margarete Bause'nin yer alması nedeniyle heyete seyahat izni vermedi. Bause yıllardır Sincan'da inançları nedeniyle baskıya uğrayan Uygurların haklarını gündeme getiren ve Pekin'e insan haklarını kısıtladığı eleştirisi yönelten bir isim.

Federal Meclis tarafından Çin'in Berlin Büyükelçisi'ne yazılan mektupta parlamentodaki partilerin komisyona kimi göndereceğine kendilerinin karar verdiğine işaret edildi. Mektupta Pekin'den "Federal Meclis'in kendisinin tayin ettiği bu hususu kabul etmesi" istendi.