Alman medyası: Alman Ordusu’nda dört askere 'ülkücü' soruşturması

Haber, Sol Parti'nin Almanya hükümetine verdiği soru önergesine dayandırıldı. Önergeye yanıt veren federal hükümet, "Bu olaylardan birinde eldeki bulgulara göre anayasaya sadakat eksikliği tespit edilmiştir" ifadesine yer verdi. Hükümet bu vaka ile ilgili olarak söz konusu asker hakkında hukuki olarak disiplin soruşturması başlatıldığını belirtti.

Alman hükümetinin verdiği yanıtta, "Diğer kişiler hakkında ise gerçekten radikal gaye içinde olduklarına dair ipuçları var" denilerek, üç asker ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. MAD, Report Mainz'in iddialar hakkındaki sorularına ise yanıt vermedi.

Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta ayrıca, Almanya'daki Ülkücü Hareket'in Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ilişkisine dair iddialara da değinildi. Yanıtta Türkiye'de yönetim kademesindeki bazı kişilerin Almanya'da (Ülkücü Hareket'le) görüşmelerde bulunduğu belirtilerek, "Bu nedenle böylesi ilişkilerin MİT tarafından istihbarat çıkarlarını gözetmek için kullanılması muhtemeldir" denildi.