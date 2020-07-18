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Alman medyası: Alman Ordusu’nda dört askere 'ülkücü' soruşturması

18.07.2020 14:44 | Son Güncelleme

Alman kamu televizyonu ARD'de yayınlanan Report Mainz programı, Alman Askeri İstihbarat Servisi'nin (MAD) Alman Ordusu'ndaki dört asker hakkında, 'Ülkücü Hareket'e mensup oldukları şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Alman medyası: Alman Ordusu’nda dört askere 'ülkücü' soruşturması

Haber, Sol Parti'nin Almanya hükümetine verdiği soru önergesine dayandırıldı. Önergeye yanıt veren federal hükümet, "Bu olaylardan birinde eldeki bulgulara göre anayasaya sadakat eksikliği tespit edilmiştir" ifadesine yer verdi. Hükümet bu vaka ile ilgili olarak söz konusu asker hakkında hukuki olarak disiplin soruşturması başlatıldığını belirtti.

Alman hükümetinin verdiği yanıtta, "Diğer kişiler hakkında ise gerçekten radikal gaye içinde olduklarına dair ipuçları var" denilerek, üç asker ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. MAD, Report Mainz'in iddialar hakkındaki sorularına ise yanıt vermedi.

Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta ayrıca, Almanya'daki Ülkücü Hareket'in Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ilişkisine dair iddialara da değinildi. Yanıtta Türkiye'de yönetim kademesindeki bazı kişilerin Almanya'da (Ülkücü Hareket'le) görüşmelerde bulunduğu belirtilerek, "Bu nedenle böylesi ilişkilerin MİT tarafından istihbarat çıkarlarını gözetmek için kullanılması muhtemeldir" denildi.

Hükümet yanıtında ayrıca Ülkücü Hareket'in internette paylaştığı fotoğraflarda, Almanya'da atış talimi yapıldığının görüldüğü de kaydedildi.

SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ JELPKE: BÜYÜK BİR TEHLİKE

Sol Parti iç politika sözcüsü Ulla Jelpke Report Mainz'a yaptığı açıklamada, Ülkücü Hareket'i "büyük bir tehlike" olarak gördüğünü söyledi. Jelpke, "Türk faşist gruplarından Bozkurtlar büyük bir tehdit teşkil ediyor. Bunu sadece taraftarlarının acımasız saldırıları değil, yaptıkları silah ve mücadele sporları antrenmanları da gösteriyor" dedi. Jelpke Ülkücü Hareket'le ilgili olarak, "Almanya'da uzun süredir kontrolü Türk gizli servisinin elinde olan aşırı sağcı bir haydut birliği gelişti" diye konuştu.

ÜLKÜCÜ HAREKET, ANAYASAYI KORUMA TEŞKİLATI'NIN RAPORUNDA

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın son raporunda, "Güvenliği Tehdit Eden Aşırı Yabancı Hareketler" başlığı altında, "Ülkücü Hareket" ve Almanya'daki milliyetçi gruplarlarla ilgili bilgilere yer verilmişti. Ülkücü hareket raporda aşırı sağcı bir hareket olarak nitelendirilirken, hareketin Pantürkçü, Panturancı kökenlere, milliyetçi ve ırkçı aşırı sağcı ideolojiye dayandığı belirtilmişti. Alman hükümeti, Almanya'da Bozkurtlar/Ülkücü Hareket'e mensup 11 bin kişinin bulunduğunu tahmin ediyor.

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