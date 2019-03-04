Alman medyası: IŞİD'e katılan Almanların vatandaşlıkları iptal edilecek

Söz konusu uzlaşma halihazırda yurtdışında tutuklu olan Alman cihatçıları kapsamayacak.Alman medyası hükümetin Alman IŞİD savaşçılarının vatandaşlıklarını bazı koşullarda iptal etme konusunda uzlaştığını duyurdu. Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR), Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu (NDR) ve Süddeutsche Zeitung'un ortak haberine göre Alman hükümeti ikinci bir ülkenin vatandaşlığına sahip, 18 yaşın üzerinde ve çatışmalara katılanların Alman vatandaşlığını iptal edebilecek.

Haberde, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Katarina Barley ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in bu konuda uzlaşma sağladığı ancak söz konusu planın halihazırda tutuklu Alman vatandaşı IŞİD militanlarını kapsamayacağı kaydedildi.

Almanya'da yürürlükte olan yasalara göre Savunma Bakanlığı'ndan onay almadan yurtdışındaki herhangi bir silahlı güce gönüllü olarak katılan Almanların vatandaşlıkları iptal edilebiliyor. Hükümetin yeni plan ile ilgili yasaya bazı eklemeler yapacağı belirtiliyor.