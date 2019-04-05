Alman medyası THY’nin yeni havaalanına taşınmasına geniş yer ayırdı

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve ‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan Atatürk Havaalanının, İstanbul Havalimanı’na taşınması Alman medyasında da geniş yer aldı.

Atatürk Havaalanının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışını yapılan İstanbul Havalimanına taşınmanı haberine yer veren Spiegel Dergisi, "Erdoğan’ın prestij projesi için yüzlerce ağır vasıta onlarca kilometre konvoy oluşturdu. İstanbul kuzeyinde, kent merkezine 40 kilometre uzaktaki yeni havaalanına 50 bin ton malzemenin taşınması için yüzlerce ağır vasıta araç gecenin ilk saatlerden itibaren kilometrelerce konvoy oluşturdu" ifadelerini kullanarak, taşınma süresinin 45 saat süreceğini havaalanının başlangıçta 90 milyon yolcuya hizmet vereceğini ve tamamlanıp tam kapasite hizmet verdiği zaman 200 milyon yolcuya hizmet vereceğini yazdı.

"Dünyanın en büyük havaalanı"

Di Zeit Gazetesi, ‘Büyük Göç’ olarak isimlendirilen taşınmanın 45 saat süreceğini, taşınma süresinden sonra uçuşların başlayacağını okuyucularına duyurdu. Türk Havayollarının ardından uluslararası havayolu şirketlerinin de en kısa zamanda taşınacağına, yeni havaalanının Avrupa ile Asya arasındaki hava trafiğinde yeni bir merkez olacağına değinen gazete, yeni havaalanının tam kapasite çalışması halinde dünyanın en büyük havaalanı olacağını vurguladı.

Alman kamu televizyonu ZDF taşınmayla ilgili "Daha büyük, daha hızlı, daha ileri" başlığı altında verdiği haberde "Bu, havacılık tarihinin en büyük adımından başka bir şey değil. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türk devlet havayolunun Atatürk Havalimanı’ndan Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin şimdiye kadarki en prestijli eserine taşınmasını anlattı. Cumartesi öğleden sonra, İstanbul Havalimanından tüm uçuş operasyonları gerçekleştirilecektir. 45 saatlik bir süre boyunca yaklaşık 5 bin kamyon yüküyle döşenecek yaklaşık 50 bin ton malzeme taşıyarak önemli bir transfer gerçekleştirilecektir" denildi. Havaalanın 4 yıl gibi kısa bir sürede inşa edildiği, 2028’den itibaren kapasitenin 200 milyona çıkacağı ve İstanbul’un dünya lideri olacağı vurgulandı. Haberde eski havaalanının, eğlence ve halka açık büyük bir park olacağı belirtilerek, İstanbul için yeni bir yeşil alan olacağı ifade edildi.

Havacılık sahasının en prestijli haber sitelerinden "airliners" taşınmayla ilgili "10 yıl içinde dünyanın en büyüğü olacak" başlığını kullandı. Haberin devamında ise ‘Büyük Göç’ “havacılık tarihinin en büyük hamlesi” olarak belirtildi. Taşınan malzemenin, ekipman ve teçhizatIN, 33 futbol sahasını kapsayacak büyüklükte olduğu ifade edildi.

