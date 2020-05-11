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Alman medyasında göçmen kökenli şef yok denecek kadar az

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 20:52 | Son Güncelleme

Almanya'da göçmen kökenliler nüfusun dörtte birini oluşturmasına rağmen medya kuruluşlarının yönetimlerinde yeterince yer almıyor.

Yapılan bir araştırma 126 GYY'den sadece 8'inin göçmen kökenli olduğunu ortaya koydu.Almanya'da göçmen kökenliler nüfusun dörtte birini oluşturmasına rağmen medya kuruluşlarının üst düzey yönetimlerinde sayıları yok denecek kadar az. Farklı kökenlere sahip medya mensuplarını bir araya getiren "Neue deutsche Medienmacher*innen" (NdM, "Yeni Alman Medyacılar") derneğinin yaptığı araştırma da bu durumu bir kez daha teyit etmiş oldu.

Almanya'da en yüksek tirajlı 126 yerel ve ulusal basın kuruluşunun genel yayın yönetmenleriyle yapılan ankette, bu görevdekilerin sadece 8'inin göçmen kökenli olduğu sonucuna varıldı.

Araştırma ayrıca medya kuruluşlarının, bünyelerindeki haber servislerinin ne derecede homojen olduğunun farkında olmadığını da ortaya koydu. Ankete katılan medya kuruluşlarının, istihdam ettikleri göçmen kökenli çalışanların sayısından bihaber oldukları ifade edildi.

"Göçmen kökenli" tabiri altında bir kişinin kendisi veya en az bir ebeveyninin Alman vatandaşı olmaksızın dünyaya gelmiş olması kastediliyor. Buna göre Alman toplumunun dörtte biri göçmen kökenli.

Çeşitlilik güzel ama…

Ankete katılanların yüzde 63'ü, haber servislerinde çeşitliliğe olumlu baktıklarını ifade etti. Araştırmacılar, haber servislerinde çeşitliliğin ağırlıklı olarak pozitif görülmesine rağmen, çeşitliliğe ulaşmak için bir şey yapılmadığını da kaydetti.

NdM Yöneticisi Konstantina Vassiliou-Enz, "Çoğunluk çok net bir biçimde çeşitli arka planlardan kişilerin istihdam edildiği haber servislerine olumlu bakıyor" diye konuştu. Vassiliou-Enz, "Birçok Alman medya kuruluşu, Almanya'nın gerçeklikleriyle bağını yitirme tehlikesi altında. Bugün birçok büyükşehirde okula giden çocukların çoğunluğu göçmen kökenli" dedi.

Araştırmacılar, medya kuruluşlarının göçmen kökenli çalışanları kazanmak için çeşitli stratejiler geliştirmesi tavsiyesinde bulundu.

dpa/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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