Alman medyasının ırkçı terörle sınavı

İki hafta sonra 27 Haziran 2001'de Süleyman Taşköprü Hamburg'da işlettiği manav dükkanında iki farklı silahla yine başına açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Polis cinayetin arkasında organize suç çetelerini aradı. Aynı yıl Ağustos ayında Münih'te Habil Kılıç, Şubat 2004'te Rostock'ta Mehmet Turgut, 2005 yılı Haziran ayında Nürnberg'de İsmail Yaşar ve Münih'te Teodoros Bulgarides, 2006 yılı Nisan ayında Dortmund'da Mehmet Kubaşık ve Kassel'da Halit Yozgat yine başlarına sıkılan kurşunlarla can verdi.

Polis cinayetlerin arkasında uzun süre çete bağlantıları aradı, medya "döner cinayetleri"nden bahsetti. Peki gereken dersler çıkarıldı mı?9 Eylül 2000: Enver Şimşek, Almanya'nın Hessen eyaletinde işlettiği seyyar çiçekçide silahlı saldırıya uğradı, iki farklı silahtan atılan sekiz kurşun sonucu 11 Eylül'de yaşamını yitirdi. 13 Haziran 2001'de Abdurrahim Özüdoğru, Nürnberg kentinde sahibi bulunduğu terzi dükkanında başına sıkılan iki kurşunla hayatını kaybetti. Polisler cinayetin arkasında uyuşturucu bağlantısı aradı, Özüdoğru'nun iş yeri ve evi özel eğitimli köpeklerle arandı, delil bulunamadı.

Sekizi Türk, biri Yunan ve biri Alman polis memuru olmak üzere toplam 10 kişinin yaşamına mal olan cinayetler zincirinin arkasında aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU) bulunduğu ancak 4 Kasım 2011'de ortaya çıkarılabilecekti.

"Döner cinayeti", "nargile cinayeti"

Cinayetlerin aynı şekilde işlenmesi ve hatta pekçok cinayette Ceska marka tabancanın kullanılmasına rağmen polisin cinayetler arasında bağlantı kurmaması ve soruşturmalarda uyuşturucu, organize suç gibi tahminlerin peşine düşmesi hala tartışmalı. Peki medyanın rolü? NSU cinayetlerini "döner cinayetleri" başlıklarıyla veren medya yaşananlardan gerekli dersleri çıkardı mı?

Otto Brenner Vakfı'nın, NSU cinayetlerinde medyanın rolüyle ilgili 2015 yılında açıkladığı araştırma çarpıcı bir sonuç ortaya koyuyordu. Birkaç istisna dışında Alman medyası NSU cinayetleriyle ilgili polisin tahminlerini hiçbir şekilde sorgulamadan aynen kamuoyuna yansıtmıştı. Araştırmanın yazarlarından Elke Grittmann, polisin cinayetin arkasında suç çetelerinin bulunduğu ve hatta kurbanların bu çevrelerle olası bağlantıları yönünde dile getirdiği spekülasyonların medya tarafından aynen yayıldığına işaret ediyor. Araştırmada, kurbanlardan sadece ikisinin dönerci olmasına rağmen medyanın genelleyerek "döner cinayetleri" ifadesini kullanması, kurbanların birey olarak geri plana atılması olarak değerlendiriliyor.