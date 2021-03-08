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Alman Milletvekiline Azerbaycan Lobiciliği İçin Suçlama

08.03.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Alman Milletvekiline Azerbaycan Lobiciliği İçin Suçlama

Axel Fischer’in lobi faaliyetlerinin karşılığı olarak Azerbaycan’dan yüzbinlerle Euro aldığı iddia ediliyor. İki milletvekili de COVID maske satışından komisyon almakla suçlanıyor

Almanya’da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU’dan iki milletvekilinin Corona virüsüne karşı kullanılan maskeleri satan firmalara arabuluculuk yaparak, karşılığında yüzbinlerce Euro kazandığının ortaya çıkması siyasi skandala dönüştü.

CDU’lu Federal Meclis milletvekili Axel Fischer’in lobi faaliyetlerinin karşılığı olarak Azerbaycan’dan yüzbinlerle Euro aldığı iddiaları da gündemden düşmüyor.

“Krizi fırsata dönüştürenleri halkı temsil edemez”

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Nikolas Löbel, partisine daha fazla zarar vermemek için milletvekilliği görevinden derhal istifa ettiğini açıklarken, gözler diğer milletvekili Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) milletvekili Georg Nüsslein’a çevrildi.

Nüsslein, CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcılığı’ndan istifasından sonra meclis grubundan istifa etti, ancak milletvekilliğini bu yasama döneminin sonuna kadar sürdüreceğini açıkladı.

CDU’lu milletvekili Nikolas Löbel’in, koruyucu maske tedariki konusunda bir şirkete arabuluculuk yapmasının karşılığında 250 bin Euro aldığı ortaya çıkmış, özür dileyen milletvekili hafta sonunda Federal Parlamento Dış

İlişkiler Komisyonu üyeliğinden ayrılmış, 31 Ağustos tarihinde de milletvekilliğinden ayrılacağını ve bir daha aday olmayacağını duyurmuştu.

Alman basınında çıkan haberlerde, Löbel’in hemen istifa etmemesinin nedeninin önümüzdeki 5 ayda alacağı toplam 50 bin Euro milletvekili maaşı olduğu yönündeki iddialar, siyaset dünyasında ve sosyal kanallarda büyük tepkilere neden oldu.

CDU’nun yeni Genel Başkanı Armin Laschet, makamını kriz döneminde kişisel çıkarları için istismar etmekle suçlanan Löbel’e yönelik, “Tavrı demokrasiye zarar veriyor, milletvekilliğini hemen bırakmalı. Böyle bir kriz döneminde yaptıkları halkın politikaya ve politikacılara güvenini sarsıyor” şeklinde bir açıklama yaptı. 34 yaşındaki milletvekili bu ve gelen diğer tepkilerden sonra, bugün hemen geçerli olmak üzere milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Bu gelişme sonrasında, 660 bin Euro komisyon aldığı şüphesiyle hakkında soruşturma açılan CSU milletvekili Georg Nüsslein’in alacağı karar merakla bekleniyor. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Halkın temsilcilerinin yaşadığımız krizi ticarete dönüştürmeleri kabul edilemez. Bunlar halkın temsilcisi olamaz. Zaman kaybetmeden görevi bırakıp gitmeli” diyerek, Nüsslein’e istifa çağrısında bulundu. Nüsslein görevinde kalmayı sürdürürse, parlamento seçimlerinin yapılacağı Eylül ayında kadar 60 bin Euro milletvekili maaşı almış olacak.

“Milletvekili Fischer, Azerbaycan’dan yüzbinlerle Euro aldı”

Bu arada CDU’lu Federal Meclis milletvekili Axel Fischer’in lobi faaliyetlerinin karşılığı olarak Azerbaycan’dan yüzbinlerle Euro aldığı iddiaları da gündemden düşmüyor. Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Fischer’in 2008

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