HABER

Alman Mühendisler Derneğinden SWIFT açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 21:16 | Son Güncelleme

Alman Mühendisler Derneği Üst Yöneticisi Thilo Brodtmann: - "SWIFT uluslararası ödemelerin can damarı. Bununla birlikte bu sistemin tarafsızlığının küçük bir kısıtlaması bile kabul edilemez. Bugün İran, yarın Rusya ve sonra Çin mi?"

BERLİN (AA) - Alman Mühendisler Derneği (VDMA), küresel finans sisteminde tarafsız bir hizmet sağlayıcı olan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication'ın (SWIFT) bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya almasını, "Avrupa sanayisi için hayati öneme sahip olan serbest dünya ticaretine karşı şiddetli bir darbe olacak." şeklinde değerlendirdi.

VDMA'dan yapılan açıklamada, SWIFT'in dünya çapında bütün bankalara açık olması gerektiği vurgulanarak, "Medyadaki haberlere göre, SWIFT bazı İran bankalarının uluslararası finans sistemine erişimini askıya aldı. Bu doğruysa Avrupa sanayisi için hayati öneme sahip olan dünya serbest ticaretine karşı şiddetli bir darbe olacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, VDMA Üst Yöneticisi (CEO) Thilo Brodtmann, SWIFT'i uluslararası ödemelerin "can damarı" olarak niteleyerek, "Bununla birlikte bu sistemin tarafsızlığının küçük bir kısıtlaması bile kabul edilemez. Bugün İran, yarın Rusya ve sonra Çin mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Brodtmann, "Eğer SWIFT baskı altındaysa tarafsızlığı konusunda dışarıdan yardım edilmesi gerektiğini belirterek, İran bankalarına yönelik kısıtlama konusunda arka planda ne olup bittiğini anlamak için dürüstçe açıklamalar bekliyoruz" ifadesini kullandı.

- "Bunun için hangi yasal dayanak gösterildi?"

VDMA'nın açıklamasında, dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan SWIFT'in ve Alman yetkililerin, "Hangi finans kurumları artık SWIFT hizmeti almıyor? İran bankalarının kısıtlanmasına yönelik hangi yasal dayanak gösterildi? Kısıtlamada teknik nedenler belirleyici ise hangileri? SWIFT’in hangi organı buna karar verdi?" gibi en önemli soruların netleştirmesini beklediği de vurgulandı.

Azami şeffaflık ve güvenilirliğin hızlı şekilde yerine getirilmesinin gerekli olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu hem de SWIFT'in çıkarları doğrultusunda oluşturulmalıdır." görüşüne yer verildi.

ABD tarafından İran'a karşı uygulanan yaptırımlar, Avrupa'da ekonomisi en fazla ihracat üzerine kurulu Almanya'yı etkiliyor. Siemens ve Daimler gibi birçok Alman şirketi, ABD'nin yaptırımları başlamadan önce yaptıkları açıklamalarda İran'daki işlerini askıya aldıklarını duyurmuştu.

Öte yandan, SWIFT tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, ABD'nin 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarını yeniden uygulamasına uyularak, bazı İran bankalarının sisteme erişiminin askıya alındığı duyurulmuştu.

Açıklamada, söz konusu uygulamaya küresel finansal sistemin istikrar ve bütünlüğü için gidildiği kaydedilmişti.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Jandarma Genel Komutanlığından 10. Kasım klibiJandarma Genel Komutanlığından 10. Kasım klibi
Meral Akşener'den 10 Kasım mesajıMeral Akşener'den 10 Kasım mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman Mühendisler Derneği İRAN SWIFT yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Atilla Taş tutuklandı

Atilla Taş tutuklandı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren...

Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma Genel Komutanlığından 10. Kasım klibi

Jandarma Genel Komutanlığından 10. Kasım klibi

Meral Akşener'den 10 Kasım mesajı

Meral Akşener'den 10 Kasım mesajı

10 Kasım mesajları ve anma sözleri (Uzun ve Kısa): Ulu önderimiz Atamızı anıyoruz!

10 Kasım mesajları ve anma sözleri (Uzun ve Kısa): Ulu önderimiz Atamızı anıyoruz!

Uşak’ta 80 bin karanfille Türk bayrağı ve Atatürk silueti

Uşak’ta 80 bin karanfille Türk bayrağı ve Atatürk silueti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından "10 Kasım Özel Konseri"

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından "10 Kasım Özel Konseri"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.