Alman Mühendisler Derneğinden SWIFT açıklaması

BERLİN (AA) - Alman Mühendisler Derneği (VDMA), küresel finans sisteminde tarafsız bir hizmet sağlayıcı olan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication'ın (SWIFT) bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya almasını, "Avrupa sanayisi için hayati öneme sahip olan serbest dünya ticaretine karşı şiddetli bir darbe olacak." şeklinde değerlendirdi.

VDMA'dan yapılan açıklamada, SWIFT'in dünya çapında bütün bankalara açık olması gerektiği vurgulanarak, "Medyadaki haberlere göre, SWIFT bazı İran bankalarının uluslararası finans sistemine erişimini askıya aldı. Bu doğruysa Avrupa sanayisi için hayati öneme sahip olan dünya serbest ticaretine karşı şiddetli bir darbe olacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, VDMA Üst Yöneticisi (CEO) Thilo Brodtmann, SWIFT'i uluslararası ödemelerin "can damarı" olarak niteleyerek, "Bununla birlikte bu sistemin tarafsızlığının küçük bir kısıtlaması bile kabul edilemez. Bugün İran, yarın Rusya ve sonra Çin mi?" değerlendirmesinde bulundu.