Alman Müslümanlar demokrasiden daha fazla memnun

Müslümanların yüzde 81'i de demokrasinin en iyi yönetim şekli olduğunu düşünüyor.Alman vatandaşı Müslümanlar, ülkedeki demokrasiye ve siyasi sistemin işlemesine toplum geneline oranla daha olumlu bakıyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi tarafından Allensbach Kamuoyu Araştırma Şirketi'ne yaptırılan ankete katılanların verdiği yanıtlara göre Almanya'da toplam nüfusun yüzde 70'i demokrasinin en iyi yönetim şekli olduğunu düşünürken Müslüman vatandaşlar arasında bu oran yüzde 81 düzeyinde.

Ankette toplum genelinde demokratik sistemin işlemesinden "çok memnun" olanların oranı yüzde 26, "memnun" olanların oranı yüzde 44 seviyesinde ölçüldü. Ankete katılan Müslüman seçmenlerin yüzde 53'ü de demokratik sistemin işlemesinden "çok memnun" olduğunu, yüzde 27'si ise "memnun" olduğunu kaydetti.

Sosyal durumunun ebeveynlerinden daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı da toplum genelinde yüzde 44 seviyesinde, Müslümanlar arasında ise yüzde 71 olarak belirlendi.

Müslümanların siyasi eğilimi

Ankete göre Müslümanların siyasi eğilimleri de toplumun genelinden çok farklı değil. Müslüman seçmenlerin ağırlıklı olarak Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) tercih ettiği, ayrıca sol yelpazedeki Yeşiller ve Sol Parti'ye de eğilimli oldukları gözlemlendi.

Ancak Alman vatandaşı Müslümanlar, seçim sonuçlarını etkileyecek bir oy potansiyeline sahip değil. Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin "Almanya'da Müslüman Hayat 2020" raporuna göre Almanya'da 5,5 milyon Müslüman yaşıyor. Bu rakam ülke nüfusunun yüzde 6,6'sına tekabül ediyor. Almanya'daki Müslümanların yüzde 47'sinin, yani 2,6 milyon kişinin Alman vatandaşlığı bulunuyor. Bu da toplam nüfusun yüzde 3,5'una karşılık geliyor.

Ankete göre Müslümanların yüzde 64'ü kendini dindar olarak tanımlarken toplam nüfusta kendini dindar olarak tanımlayanların oranı yüzde 36. Protestanların yüzde 46'sı, Katoliklerin de yüzde 63'ü kendini dindar olarak tanımlıyor.

KNA/SSB, HS

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