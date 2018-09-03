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Alman müzisyenlerden ırkçılığa karşı konser

03.09.2018 12:47 | Son Güncelleme

Almanya'nın Chemnitz kentinde bir Alman'ın öldürülmesiyle başlayan yabancı düşmanı gösteriler ve karşı protestolar sürerken Almanya'nın ünlü müzik gupları ırkçılığa karşı barış çağrılarıyla konser verecek.

Alman müzisyenlerden ırkçılığa karşı konser

Almanya'nın doğusundaki Chemnitz kenti, 35 yaşında bir Alman'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yabancı düşmanı protesto ve sol grupların karşı gösterileriyle gündemdeki yerini koruyor.

Cumartesi günü polis aşırı sağ görüşlü yaklaşık 8 bin göstericinin düzenlediği yürüyüşü, yaklaşık 3 bin kişinin protesto ettiğini açıkladı. Çıkan olaylarda en az 18 kişi yaralandı, 37 kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın tanınmış müzik grupları kentte bugün düzenlenecek büyük bir organizasyonla yabancı düşmanlığına karşı seslerini yükseltecek.

Chemnitz'de son bir haftadır meydana gelen olayları protesto etmek için bugün yerel bir müzik grubu olan Kraftklub'un girişimiyle barış çağrılarının yapılacağı bir konser düzenleniyor.

Yerel saatle 17 'de başlayacak ücretsiz halk konserine pek çok ünlü müzik grubu ve müzisyen katılacak.

"Biz çoğunluktayız” (#wirsindmehr) sloganı altında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve şiddete karşı çağrı yapılacak.

Ünlü Alman rock grubu Die Toten Hosen da konserde yer alacak gruplar arasında.

Konsere Die Toten Hosen'in yanı sıra, Kraftklub, Feine Sahne Fischfilet, K.I.Z, Materia & Casper gibi müzik grupları da destek verecek.

Etkinlik, #wirsindmehr adı altında açılan sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

Konseri aralarında Yeşiller Partisi Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter'ın da bulunduğu politikacıların yanı sıra binlerce kişinin izlemesi bekleniyor.

dpa,epd/MK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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