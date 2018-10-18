Antalya'nın Demre ilçesinin belediye meclisince fahri hemşehri ilan edilen Alman Wolfgang Kimmig Liebe'nin, öldüğünde "Noel Baba" olarak bilinen Myra Piskoposu Aziz Nikolaos'un yaşadığı ilçeye gömülmek için yaptığı başvuru, Antalya Büyükşehir Belediyesince uygun bulundu.

Liebe, Antalya Büyükşehir Belediyesine Demre'ye gömülme talebini içeren dilekçe yazdı. Dilekçesinde, 1999 yılından bu yana Türkiye'ye geldiğini ve Noel Baba kostümü ile okulları ziyaret ettiğini aktaran Liebe, dünyayı dolaşıp Demre'nin tanıtımını yaptığını kaydetti.

Yaklaşık 4 yıl önce Demre Belediye Meclisi tarafından ilçenin fahri hemşehrisi ilan edildiğini anımsatan Liebe, en büyük arzusunun da Demre'ye gömülmek olduğunu belirtti.

Liebe'nin bu talebi Antalya Büyükşehir Belediyesince uygun bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin turizm kenti olduğunu vurgulayarak yabancı uyruklu insanlar için de mezarlar bulunduğunu söyledi.

Sadece Liebe için değil, Antalya'da defnedilmek isteyen tüm insanlar için şartlar uygun olduğu takdirde, defin işlemlerinin gerçekleştirildiğini anlatan Ekici, "Turizm kentiyiz, yabancı insanlar için de mezar yeri ayırmamız gerekiyor. Demre, Manavgat, Kemer gibi ilçelerimizde yabancı uyruklu insanlar için de mezar yerleri var. Türkiye'de vefat eden ya da talepte bulunan yabancılar da bu mezarlıklarda defnediliyor. Bu uygulama rutin bir işlem." diye konuştu.

Ekici, Liebe'ye de öldüğünde Demre ilçesindeki Karabucak Yabancılar Mezarlığı'na defnedilmesinde sakınca olmadığına yönelik cevap yazısı yazıldığını bildirdi.

