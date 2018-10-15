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Alman Noel Baba yirminci kez Demre'de

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 10:08 | Son Güncelleme

ALMANYA'da Noel Baba misyonu yürüten ve 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un mezarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesine her yıl gelen Wolfgang Kimming Liebe (63), bu yıl 20'nci ziyaretini yaptı.

Alman Noel Baba yirminci kez Demre'de

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ALMANYA'da Noel Baba misyonu yürüten ve 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un mezarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesine her yıl gelen Wolfgang Kimming Liebe (63), bu yıl 20'nci ziyaretini yaptı.
Almanya'da 34 yıldır Noel Baba misyonu yürüten Wolfgang Kimming Liebe, Aziz Nikolaos'un yaşadığı ve mezarının bulunduğu yer olarak kabul edilen Demre'yi ziyaret etti. Aralıksız her yıl Demre'ye gelen Liebe, bu yıl 20'nci ziyaretini gerçekleştirdi. Alman Noel Baba Liebe, ilk olarak Kaymakam Murat Uz'u ziyaret etti. 20 yıldır Demre'nin tanıtımı ve kendi yaptığı çalışmaları anlatan Liebe, daha sonra Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu'yu ziyaret etti.
ANIT MÜZEYE ZİYARET
Wolfgang Kimming Liebe, Ankara'da bir suikaste kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov Anıtı'nı, sonrasında Aziz Nikolaos (Noel Baba) Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede ve yoldaki turistler, Alman Noel Baba'ya büyük ilgi gösterdi, bolca fotoğraf çektirdi. Liebe, müzede Aziz Nikolaos için dua etti.
MÜFTÜYLE BİRLİKTE CAMİDE DUA
Liebe daha sonra Demre Müftüsü Mehmet Ali Çelebi'yi ziyaret etti. Müftü Çelebi, Alman Noel Baba'ya Almanca Kuran-ı Kerim hediye etti. İslam dini ve Noel Baba üzerine sohbet eden ikili, ardından Bayrakçı Camii'ne geçti. Alman Noel Baba, Müftü Çelebi ile birlikte dünya barışı, kardeşlik için dua etti.
'İNSANLAR BARIŞ İÇİNDE YAŞASIN'
Liebe, "Hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Dünyada insanların kardeş, barış içinde, huzur içinde yaşamasını ihsan ediyorum. Bu ziyaretimin Alman- Türk dostluğuna, kardeşliğine katkı sağlamasını diliyorum. Farklı dinlerden, inanışlardan insanların barış içinde yaşamasını diliyorum. Allah'ım, başta Suriye olmak üzere dünyanın birçok yerinde süren savaşlar dursun. İnsanlar barış içinde yaşasın" dedi.
Müftü Mehmet Ali Çelebi de "Aynı ilahi dinlere inanmış mensuplar olarak, Liebe'nin ziyaretinden memnun olduk. Kendisine çok teşekkür ederiz. Dünya birliği ve barışı için vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim" diye konuştu.
ANA OKULUNDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Wolfgang Kimming Liebe, Demre'de eğitim öğretim yapan Hacımusaoğlu Ana Okulu'na geçti. Öğrencilere Alman çocuklarının söylediği Noel Baba şarkısını ve değişik şarkıları söyleyen Liebe, onlarla eğlendi. 'Ahmet' adını verdiği kuklasıyla çocuklara gösteri yapan Liebe, kuklasıyla beraber öğrencilere hediyeler verdi ve onlardan Türkçe şarkı dinledi.Ana sınıfı öğrencisi Afet Doğa Ünlü, "Onun geldiğine çok mutlu olduk. Noel Baba bize şarkı söyledi. Biz de ona şarkı söyledik. Bir daha gelsin" dedi.

FOTOĞRAFLI

Alman Noel Baba yirminci kez Demre'deAlman Noel Baba yirminci kez Demre'deAlman Noel Baba yirminci kez Demre'deAlman Noel Baba yirminci kez Demre'de

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