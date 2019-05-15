HABER

Alman ordusu Irak'taki askeri eğitimlerini askıya aldı

15.05.2019 19:03 | Son Güncelleme

Alman ordusu, ABD ve İran arasında gelirilim tırmanması nedeniyle Irak'taki eğitim faaliyetlerini durduruğunu açıkladı.

Alman ordusu Irak'taki askeri eğitimlerini askıya aldı

Alman Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İran arasında yükselen tansiyon nedeniyle Iraklı güvenlik güçlerine verdiği eğitimleri askıya aldı.

Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada ABD ve İran arasında artan gerilim gerekçesiyle "Hafta başından beri eğitim görevinin durdurulduğunu" belirtti. Askıya almanın kalıcı olmadığının altını çizen sözcü "İlerleyen günlerde duruma göre eğitimin tekrar başlayabileceğini" söyledi. Sözcü "Somut bir tehdit almadıklarını" da sözlerine ekledi.

Alman haber ajansı dpa’nın Berlin’deki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, karar IŞİD karşıtı koalisyona dahil olan diğer devletlerle birlikte hafta başında alındı. Alman ordusundan bir sözcü de “Bölgede güvenliğe ilişkin durumun kötüleşmesi” nedeniyle söz konusu kararın alındığını belirtti.

Almanya, Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD ile mücadele için ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona 2015 yılından bu yana destek veriyor. Alman ordusunun Irak'ta yaklaşık 160 askeri bulunuyor. Bu askerlerden 60’ı Bağdat yakınlarında ve 100 kadarı da Erbil’de görev yapıyor. Irak’ta konuşlandırılan Alman askerleri, Irak silahlı kuvvetlerine eğitim veriyor.

İran destekli saldırı olacağı iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı da Çarşamba günü acil görevi olmayan personeline Irak'taki Amerikan diplomatik temsilciliklerinden ayrılması için talimat verdi.

Karar, ABD Merkez Komutanlığı’nın Irak ve Suriye’de İran destekli potansiyel saldırı olacağı yönünde duyumlar olduğunu açıklaması sonrasında alındı.

ABD-İran arasında gerginlik

ABD'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükseldi. ABD, son dönemde Ortadoğu'ya gönderdiği savaş gemileri ve bombardıman uçaklarıyla bölgedeki deniz ve hava kuvvetlerini de güçlendirmişti.

New York Times gazetesinde yayınlan bir haberde Beyaz Saray'ın İran'ın Amerikan güçlerine saldırması ya da nükleer silah çalışmalarını yoğunlaştırması hâlinde Ortadoğu'ya 120 bin asker göndermeye yönelik bir planı değerlendirdiğini öne sürmüştü. Ancak haber ABD Başkanı Donald Trump tarafından yalanlanmıştı. Salı günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklamada İran'la gerginliğe değinmişABD'nin İran ile savaş peşinde olmadığını açıklamıştı.

dpa,AFP/MY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Fransa "Paris cinayetleri" soruşturmasını yeniden başlatıyorFransa "Paris cinayetleri" soruşturmasını yeniden başlatıyor
Metin Topuz Tutuklu Yargılanmaya Devam EdecekMetin Topuz Tutuklu Yargılanmaya Devam Edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'den açık tehdit! 'Hazırız'

ABD'den açık tehdit! 'Hazırız'

Moskova'da uçak faciası: 41 yolcu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 41 yolcu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne ziyaretçi akını

Akın akın görmeye gidiyorlar

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden iftar yemeği

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden iftar yemeği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.