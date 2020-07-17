Alman ordusu kayıp mühimmata ilişkin soruşturma başlattı

İhmalkarlık ve suç ihtimalleri üzerinde duran Ordu konuyla ilgili soruşturma başlattı.Alman ordusunun (Bundeswehr) kayıp olan on binlerce mermilik mühimmatla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Cuma günü Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanlığı'nın bir sözcüsü, mühimmatın kayıp olma gerekçesinin henüz belirlenemediğini kaydetti. Sözcü, "Ortada bir suç söz konusu olduğunda elbette olaya başsavcılık dahil olur" ifadesini kullandı.

Alman Die Welt gazetesi daha önce, 2010 yılından bu yana 60 bin atımlık mühimmatın kayıplara karıştığını yazmış ve bu haberi, Alman hükümetinin muhalefetteki çeşitli meclis gruplarının yönelttiği soruya verdiği yanıtta aktardığı resmi verilere dayandırmıştı.

Söz konusu verilere göre, kayıplara karışan, çeşitli kalibrelere sahip 96 bin merminin yalnızca yaklaşık 36 bini bulunmuş durumda. Nerede olduğu muamma olan 48 bin mermilik mühimmatın, Alman Komando Özel Kuvvetleri (KSK) bünyesinde kaybolduğu ve sözü edilen verilere yansıtılmadığı belirtiliyor.