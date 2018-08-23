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Alman Ordusu Siber güvenlik ajansı kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Almanya, kendi siber silahlarını geliştirmek için bir siber güvenlik ajansı oluşturmayı planlıyor - Kurulacak yeni siber güvenlik ajansı, ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı’nı (DARPA) örnek alacak

BERLİN (AA) - Almanya, kendi siber silahlarını geliştirmek için İçişleri ve Savunma bakanlıkları tarafından desteklenen bir siber güvenlik ajansı oluşturmayı planlıyor.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’de yer alan bir haberde, yeni kurulacak ajansla, ülkenin siber güvenlikte yeni teknolojilere ayak uydurmasını kolaylaştırmak ve kendi siber silahlarını geliştirmesine olanak sağlamak hedefleniyor.

Kurulacak yeni siber güvenlik kurumun, ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı’nı (DARPA) örnek alacak.

Alman siber güvenlik ajansında ilk etapta 20 ile 30 arasında çalışanın 15 milyon avro bütçeyle görev alması, en kısa zamanda da 100 çalışana ve 50 milyon avroluk bütçeye ulaşması planlanıyor.

Alman ordusu Bundeswehr, siber güvenlik konusunda ABD tarafından geliştirilen askeri yazılımlarına bağlı kalırken, yeni kurulan ajansla Alman hükümeti askeri bürokrasiyi azaltarak, siber güvenlikte Ar-ge faaliyetlerini artırmayı hedefliyor.

Ajans aynı zamanda potansiyel olarak askeri olarak kullanılacak sivil teknolojilere de bakacak, bilim ve iş dünyası ile işbirliği yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya DARPA Siber güvenlik ajansı siber silah

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