Ancak bu inceleme görevdeki personeli kapsamıyor.Almanya ordusu sık sık bünyesinde radikalleri en fazla barındıran kurumlardan biri olduğu eleştirilerine hedef oluyor. Sol Parti'nin ordu içindeki olası radikallerle ilgili soru önergesine Savunma Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, bu eleştirilerin tersini ortaya koyan veriler paylaşıldı.

Funke Medya Grubu'nun haberine göre, önergeye verilen yanıtta 2017'den bu yana orduya başvuruda bulunan yaklaşık 44 bin adaydan yalnızca 63'ünün radikal ideolojisi nedeniyle elendiğine dikkat çekildi. Yanıtta, söz konusu adaylardan 21'inin Neonazi ve "İmparatorluk Vatandaşı" (Reichsbürger), 12'sinin radikal İslamcı, ikisinin radikal solcu olduğu ve bunların yanı sıra bazı adaylarda da sabıka ve şiddet eğilimi tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca iki adayın Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı kabul edilen "Kimlikçiler Hareketi"ne (Identitäre Bewegung) üye olduğu ve altı adayda da "yabancı düşmanlığı şüphesi” tespit edildiği açıklandı.

Orduda görevli askerleri kapsamıyor