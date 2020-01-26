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Alman ordusunda aşı sağcı olduğundan şüphelenilen askerler soruşturuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Alman ordusunda aşı sağcı olduğundan şüphelenilen askerler soruşturuluyor

BERLİN (AA) - Alman ordusunda aşırı sağcı olduklarından şüphelenilen yaklaşık 550 asker hakkında soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Askeri İstihbarat Teşkilatı (MAD) Başkanı Christof Gramm, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, 2019'da 8'i aşırı sağcı olmak üzere toplam 14 aşırılık yanlısı askerin tespit edildiğini, bu kişiler hakkındaki ihraç kararlarının işleme konulduğunu ya da kısa süre içinde konulacağını kaydetti.

Alman ordusunda halen aşırı sağcı olduğu düşünülen 550 civarında askerle ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirten Gramm, sadece 2019'da 350 asker hakkında bu konuda soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Gramm, Alman ordusunun özel kuvvetler birimi KSK'de aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen askerlerin oranının yüksekliğine işaret ederek buradaki yaklaşık 20 asker hakkında soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Almanya'nın, silahlı kuvvetler içinde bir "gölge ordu" bulunduğu iddialarını çok ciddiye aldığının ve araştırdığının altını çizen Gramm, şunları kaydetti:

"Bu araştırmalarda aşırılık yanlılarını ve anayasaya bağlılığı eksik olan kişileri tespit ettik. Bunlar kısmen birbirini tanıyorlardı. Devletimizi ortadan kaldırmak isteyen kararlı hatta şiddet kullanmaya hazır bir grubu ise henüz belirleyemedik. Adli kovuşturma makamları şu an bununla ilgilense de biz de yakından takip etmeye devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Almanya asker aşırı sağ

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